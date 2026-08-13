Литовська Astrolight випробує лазерний канал 2,5 Гбіт/с між супутником і капсулою під час спуску

Литовська компанія Astrolight і розробник вантажних космічних систем ATMOS Space Cargo підписали меморандум про взаєморозуміння. У 2027 році партнери планують провести демонстраційний політ з оптичним каналом зв’язку між повертальним апаратом і супутником на орбіті.

Учасники проєкту наголошують, що дані вперше передаватимуть безпосередньо під час справжнього космічного польоту. Досі оптичні лінії зв’язку для апаратів, які повертаються на Землю, випробовували лише в наземних лабораторіях.

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Для експерименту лазерні термінали ATLAS-X від Astrolight встановлять одразу на два апарати. Перший — повертальна капсула PHOENIX компанії ATMOS, другий — супутник, який супроводжуватиме її на орбіті. Термінали мають передавати телеметрію та наукові дані в реальному часі зі швидкістю до 2,5 Гбіт/с. Ідеться і про роботу на орбіті, і про спуск крізь атмосферу.

Ставку на лазер партнери пояснюють його перевагами перед радіоканалом. Головний виконавчий директор Astrolight Лаурінас Мачюліс зазначив, що вузькоспрямований промінь передає інформацію в 100 разів швидше за звичайний радіозв’язок. До того ж такий сигнал стійкий до радіоелектронного придушення. За словами Мачюліса, промінь украй складно заглушити, перехопити чи виявити. Це цінна властивість для комерційних та оборонних місій.

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Оборонний напрям нині рухає технологію найактивніше. Так, Космічні сили США замовили в компанії K2 Space демонстрацію лазерного зв’язку між супутниками. Контракт на 22,9 млн доларів уклали 31 липня 2026 року. Вивести термінали на орбіту планують до 2028 року.

Другий бік угоди наголошує на потребах самих вантажних місій. Керівник ATMOS Space Cargo Себастьян Клаус додав, що апарати стають автономнішими, а обсяг даних зростає. Відтак безперервний зв’язок протягом усього польоту перетворюється на ключову вимогу.

Має проєкт і ширший вимір. Нині Європа залежить від міжнародних партнерів, коли треба доправити вантаж із низької навколоземної орбіти й повернути його на Землю. Тож експеримент покликаний зміцнити технологічну самостійність регіону в межах ініціативи Європейського космічного агентства (ЄКА) LEO Cargo Return Services. Лазерні термінали, за задумом партнерів, дадуть операторам максимум даних уже під час місії. Водночас керування місіями та їх масштабування має стати надійнішим.

Свої оптичні канали ЄКА випробовує й на інших орбітах. У березні 2026 року агентство встановило лазерний канал із супутником Alphasat TDP 1 на геостаціонарній орбіті. Швидкість тоді сягнула 2,6 Гбіт/с — приблизно стільки ж, скільки очікують від каналу з капсулою PHOENIX.