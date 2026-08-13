Honor представила Robot Phone — смартфон із камерою на роботизованій підвісці

Honor представила смартфон Robot Phone з камерою на висувній роботизованій підвісці. Разом з анонсом китайський виробник оприлюднив основні характеристики пристрою.
Robot Phone показали ще на виставці MWC 2026. Тоді припускали, що проєкт так і залишиться концептом, проте Honor довела його до серійного виробництва. Пристрій розрахований насамперед на мобільну фото- та відеозйомку, а інші завдання відійшли на другий план.
Основа конструкції — підвіска з титанового сплаву, що має чотири ступені свободи. За даними виробника, це найменший у галузі повністю титановий стабілізатор і найлегший привід до нього. Нові матеріали зменшили розмір системи на 65% і підвищили міцність конструкції на 200%. Камера змінює напрямок за лічені секунди й обертається на 360°.
Саму підвіску зібрано з понад сотні високоточних компонентів. Чотири ступені свободи забезпечують роботу функцій AI Spinshot, Tilt Locked, Super Steady, FPV та FPV Vertical. Ще одна можливість — режим YOYO Robot Mode. У ньому камерою керують голосовими командами й жестами, а стеження працює завдяки штучному інтелекту. Так апарат сам утримує в кадрі рухомий об’єкт.
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Основну 200-мегапіксельну камеру виробник розмістив саме на стабілізаторі. Вона має 1/1,28-дюймовий сенсор і діафрагму f/1,6. Другий модуль теж отримав роздільність 200 Мп. Це перископічний телеоб’єктив із сенсором 1/1,4 дюйма та 2,7-кратним оптичним зумом. Набір доповнює 50-мегапіксельна надширококутна камера.
Помітним доповненням стала підтримка технологій німецького виробника кінообладнання ARRI. Зокрема, смартфон записує матеріал у форматі Log-C. Він зберігає максимум деталей у світлих і темних ділянках кадру. Це спрощує корекцію кольору під час постобробки. Колірні профілі LUT перетворюють необроблені HDR-знімки на стандартні колірні простори. Завдяки цьому відтінки шкіри виглядають природно, світлі ділянки передаються плавно, а контраст стає кінематографічним. Є й окремий режим Cinema Mode — імітація зображення професійної камери з широким динамічним діапазоном.
Серед решти характеристик Robot Phone — процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятор місткістю 7060 мА·год. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 120 Вт і бездротову на 50 Вт. Роботизованою підвіскою на рівні смартфона керує мультимодальна платформа Agentic OS.
Водночас Honor працює не лише над апаратною частиною власних пристроїв. У квітні 2026 року компанія разом з Xiaomi, Oppo та Vivo оголосила про єдиний стандарт керування оперативною пам’яттю. За задумом учасників альянсу, він має усунути перегрів, зависання інтерфейсу та примусове закриття фонових застосунків на смартфоні.