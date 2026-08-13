Google зареєструвала торгову марку Gemini в Росії після оскарження відмови

Google зареєструвала торгову марку Gemini в Росії через два роки після подання заявки. Про це повідомляє РБК.

Щоб домогтися реєстрації, компанії довелося оскаржити відмову «Роспатенту». Сімейство мультимодальних моделей Gemini вона представила в грудні 2023 року. Уже 2024-го компанія подала до російського відомства чотири заявки на реєстрацію відповідного знака.

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Дві з цих заявок були російськими. Вони стосувалися 9-го та 42-го класів товарів і послуг. Дев’ятий клас охоплює комп’ютерне програмне забезпечення, що завантажується. Його використовують під час обробки та генерації запитів природною мовою. Сорок другий клас — це надання онлайн-програмного забезпечення, яке не завантажується. Воно призначене для роботи з великими мовними моделями та штучним інтелектом.

Ще дві заявки з тими самими класами компанія подала на міжнародну реєстрацію за Мадридською системою. «Роспатент» відхилив усі чотири. Лише 2026 року Google вдалося оскаржити рішення щодо заявки на 42-й клас.

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Відмову щодо цієї заявки відомство пояснило схожістю з іншою торговою маркою Gemini. Вона належить чеській компанії Finshape Czechia s.r.o. Під цим брендом Finshape розвиває омніканальну цифрову платформу для банків. Виключне право на цей знак діє до 2027 року.

Google заявила, що її позначення відрізняється від бренду чеської компанії. Різниться й специфіка товарів та послуг. У Google марка Gemini стосується обмеженого переліку послуг. Ідеться про програмне забезпечення для генеративного чат-бота та великої мовної моделі.

«Кількість компаній, що пропонують аналогічні чат-боти, засновані на великих мовних моделях, дуже обмежена», — цей аргумент Google наведено в рішенні «Роспатенту».

Крім того, Finshape надала Google письмову згоду на правову охорону знака Google Gemini в Росії. Колегія Палати з патентних спорів визнала позначення схожими фонетично та семантично. Заявлені послуги мають суміжне призначення, спільне коло споживачів і канали збуту. Візуально ж марки відрізняються. Жодна з них не є колективною чи загальновідомою.

З огляду на ці обставини та лист Finshape «Роспатент» задовольнив заперечення Google.

Google не єдина іноземна компанія, яка зберігає права на бренди в Росії, хоча згорнула там бізнес. Так, наприкінці березня 2026 року заявку на реєстрацію однойменного знака подав Netflix. Стрімінговий сервіс припинив роботу в країні ще 2022 року.

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Такої ж тактики дотримуються й виробники електроніки. Зокрема, у січні 2026 року Samsung Electronics подала до «Роспатенту» заявки на товарні знаки OLED та QD-OLED.

Інші виробники натомість продовжують уже чинні реєстрації. Права на марки LG, Samsung Pay та GoPro діятимуть до 2036 року, а на Canon — до 2035-го.