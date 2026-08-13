Google представила Pixel Watch 5 з екстреним супутниковим зв’язком

Google представила смартгодинник Pixel Watch 5 з підтримкою екстрених дзвінків через супутник.

Функція екстреного зв’язку через супутник працюватиме не в усіх країнах та регіонах. Протягом перших двох років компанія надаватиме її безплатно. Крім того, пристрій підтримує дводіапазонну супутникову навігацію.

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Годинник доступний у двох розмірах — 41 та 45 мм. Вага молодшої моделі без ремінця становить 31 г, старшої — 36,7 г. Товщина корпусу в обох випадках — 12,3 мм.

Автономність теж залежить від розміру корпусу. У 41-мм версії встановлено акумулятор на 332 мА·год. Його вистачає на 30 годин роботи з постійно увімкненим екраном. Старша 45-мм модель отримала батарею на 465 мА·год. З такою батареєю пристрій працює до 40 годин у режимі Always-on Display. У режимі енергоощадження цей показник сягає 72 годин.

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Заряджається новинка від комплектного 30-Вт адаптера. Молодша модель набирає 50% за 15 хвилин, 80% — за 25 хвилин, а повний заряд — за 45 хвилин. У 45-мм версії ці показники становлять 15, 30 та 60 хвилин відповідно.

Google Pixel Watch 5 | Imagine

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За продуктивність відповідає чіп Qualcomm Snapdragon W5 зі співпроцесором Arm Cortex-M55. Обсяг вбудованого накопичувача eMMC — 64 Гбайт.

Для зв’язку доступні Wi-Fi (2,4 та 5 ГГц), Bluetooth 6.0, NFC і надширокосмуговий модуль UWB. Окремо пропонуються версії з підтримкою UMTS та 4G/LTE. Працює годинник під керуванням Google Wear OS 7.0. Цю версію системи компанія випустила в червні 2026 року.

Екран захищено 3D-склом Corning Gorilla Glass 5. AMOLED-дисплей із технологією LTPO має щільність 320 пікселів на дюйм. Мінімальна яскравість у режимі Always-on Display становить 1 кд/м², а максимальна сягає 3000 кд/м². Частота оновлення динамічно змінюється від 1 до 60 Гц.

Pixel Watch 5 отримав оптичний багатоканальний датчик серцевого ритму та сенсори для зняття електрокардіограми (ЕКГ). Також є датчики рівня кисню в крові, температури й електропровідності шкіри. Додатково встановлено акселерометр, гіроскоп, компас, барометр, висотомір, магнітометр і датчик освітленості.

Meet Google Pixel Watch 5 | A Smarter Way to a Healthier You

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Окрім сенсорного екрана, за керування відповідають бічна кнопка та поворотна головка. Доступні також безконтактні жести однією рукою. Пристрій має вбудовані мікрофон та динамік. Корпус відповідає стандарту захисту IP68 і витримує тиск води до 5 атмосфер. Годинник підключається до смартфонів з Google Android 12 та новіших версій, проте платформи лінійки Android Go не підтримуються.

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Корпус усіх варіантів виготовлено з переробленого алюмінію. Електроніка містить перероблені мідь і золото, а акумулятор — перероблений кобальт. У тактильному механізмі використано перероблений вольфрам та мідний дріт. Рідкісноземельні елементи в магнітах повністю перероблені, а упаковка не містить пластику.

Pixel Watch 5 у 41-мм корпусі коштує від 419 євро за версію лише з Wi-Fi. Модифікація з LTE обійдеться в 519 євро. Ті самі версії у 45-мм корпусі оцінили в 449 та 549 євро відповідно.