Агенти штучного інтелекту виявили 84 вразливості в ядрах мереж 4G та 5G

Науковці Наньянського технологічного університету (NTU) у Сінгапурі знайшли 84 нові вразливості в ядрах мереж 4G та 5G. Аналіз охопив сім відкритих реалізацій мережевого програмного забезпечення. Про це повідомляє Help Net Security, посилаючись на опублікований 11 серпня звіт дослідників.

Розробники підтвердили 83 з 84 знайдених проблем. Загалом 81 вразливість отримала ідентифікатор CVE. Це стандартизований номер, за яким її відстежують у базах кібербезпеки. Виправлення вже випустили для 58 підтверджених вразливостей, а 23 проблеми з присвоєним CVE досі лишаються без патча.

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Для пошуку слабких місць команда NTU розробила iFinder. Це мультиагентна система на основі великих мовних моделей. Вона аналізує вже відомі вразливості та перетворює їхні ознаки на пошукові шаблони. Відтак система перевіряє вихідний код на наявність подібних помилок. Далі окремий етап зіставляє кандидатів зі специфікаціями 3GPP — міжнародними стандартами мобільного зв’язку. При цьому система враховує й особливості конкретної реалізації. Завершує процес ще один агент. Він готує доказ можливості експлуатації (PoC) і в кілька ітерацій перевіряє його на мережевому ПЗ.

Пошук вразливостей у мережах 5G за допомогою штучного інтелекту розробляють і поза академічними колами. Зокрема, студентка Київського авіаційного інституту Алла Пінчук на CES 2026 представила платформу Montera. Вона автоматично шукає слабкі місця в мережевій інфраструктурі за принципом пентестингу.

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Утім автоматизований підхід не обійшовся без похибок. У контрольному наборі з 22 вже відомих вразливостей iFinder розпізнала лише 15. Близько чверті всіх кандидатів згодом виявилися хибними спрацюваннями. Тому кожну знахідку, передану розробникам, команда додатково перевіряла вручну. Атаку відтворювали за допомогою робочого PoC.

Найбільшу частку серед виявлених проблем становлять так звані «помилки неявної довіри» (implicit trust errors, iTrue). Це окремий клас вразливостей, який виділили автори дослідження. Йдеться про ситуації, коли компоненти мережевого ядра приймають сигнальні повідомлення від сусідніх функцій без належної перевірки. Зокрема, система не перевіряє синтаксис повідомлення, його вміст і запитувані ресурси. Раніше таку довіру між компонентами значною мірою виправдовувала фізична ізоляція. Натомість перенесення мережевих ядер у хмарну інфраструктуру відкрило додаткові шляхи до внутрішніх інтерфейсів через помилки конфігурації або порушення меж ізоляції між середовищами.

Аналіз охопив реалізації Open5GS та OpenAirInterface для мереж LTE. Для мереж 5G дослідники перевірили Open5GS, free5GC, OpenAirInterface, SD-Core та eUPF.

Найсерйознішою з описаних атак дослідники назвали підміну ідентифікатора правила пересилання трафіку з одночасним підвищенням його пріоритету. У разі успішної експлуатації функція користувацької площини може перенаправити трафік абонента на адресу, яку контролює зловмисник, — і так перехопити його сесію. За словами авторів роботи, цю вразливість підтвердили й на комерційних ядрах 5G. Для атаки потрібен доступ до внутрішніх сигнальних інтерфейсів — наприклад, через відкриту інфраструктуру, помилкову конфігурацію мережі або обхід уже встановлених обмежень доступу.

Розробники iFinder наголошують: саме виявлення вразливості не замінює перевірку відповідності специфікаціям. Так само необхідно, щоб команда розробників відтворила атаку та усунула проблему.