Європа лідирує у світі за темпами відключення мереж 2G і 3G

Глобальна асоціація постачальників мобільного зв’язку (GSA) оприлюднила новий звіт про відмову операторів від мереж 2G і 3G. Згідно з документом, на Європу припадає 43% усіх випадків відключення застарілих мереж у світі.

За цим показником європейський регіон помітно випереджає решту світу. Так, частка Азії становить 26%, а Латинської Америки й країн Карибського басейну — лише 9%.

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Загалом GSA нарахувала 313 операторів у 89 країнах і територіях. Частина з них уже вимкнула мережі 2G і 3G, інші саме згортають їх, а решта лише планує це зробити.

Головний мотив такої стратегії — перерозподіл радіочастотного спектра. Вивільнені смуги оператори спрямовують на розширення місткості мереж LTE та 5G. Водночас відмова від застарілих стандартів зменшує енергоспоживання, адже трафіку в таких мережах лишилося небагато.

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Поштовх до відключення надходить із двох боків. Частину таких кроків оператори планують самостійно в межах власних груп. Інші ж відбуваються на вимогу урядів і регуляторів. Ті своєю чергою прагнуть підштовхнути ринок до енергоефективніших мереж і вивільнити спектр для перерозподілу.

Власні терміни вже назвала Франція. Тамтешні оператори оголосили про вимкнення 2G до кінця 2026 року. Мережі 3G там працюватимуть довше — до 2028 або 2029 року залежно від компанії.

Президент GSA Джо Барретт пояснив, чому старі стандарти втрачають вагу.

«Коли 2G і 3G щойно з’явилися на ринку, вони були надзвичайно важливими інноваціями. Проте з появою досконаліших рішень їхня значущість зменшилася, і сьогодні у світі обидва стандарти використовують дедалі менше. Відтак чимало операторів, регуляторів та урядів доходять висновку, що застарілі 2G і 3G час замінити. На зміну їм мають прийти швидші, ефективніші та безпечніші мережі LTE і 5G», — зазначив він.

GSA наводить у звіті й окремі цифри для кожного покоління мереж. Відключати 3G почали 174 оператори на 67 ринках, і 102 з них уже завершили перехід. Мережі 2G згорнули або запланували згорнути 139 операторів на 70 ринках. Повністю вимкнули їх уже 56 компаній, а ще 27 операторів відмовилися одразу від обох поколінь.

Модернізація здебільшого йде одразу у двох напрямах. Так, 58% операторів, які згортають старі мережі, переходять і на 4G, і на 5G.

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Уряди та регулятори дедалі частіше встановлюють конкретні дати відключення. За оцінкою GSA, це має прискорити процес у 2026 році та надалі. Втім, частина операторів не вклалася в оголошені раніше терміни. Це вказує на труднощі переходу. Найпомітніші вони в сегменті міжмашинної взаємодії (M2M) та інтернету речей (IoT). У деяких галузях пристрої там змінюють украй рідко.

Наочний приклад — Велика Британія. Тамтешній уряд у березні 2026 року оприлюднив рекомендації з підготовки до вимкнення 2G. Мережі другого покоління там планують згорнути у 2029–2033 роках. Серед пристроїв, яких торкнуться зміни, — ліфтові сигналізації, пожежні сповіщувачі та частина медичного обладнання.

Свій граничний термін має й Україна. Кабінет Міністрів встановив дату остаточного відключення 3G — 31 грудня 2030 року. Вивільнені частоти планують переналаштувати під сучасніші стандарти, зокрема 5G.