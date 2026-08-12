Японія запустила останній супутник власної навігації, але від GPS не відмовиться

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Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)

Японія запустила навігаційний супутник Michibiki №7 (QZS-7) — формально останній апарат національної системи позиціювання. Про це пише The Register.

Ракета H3 стартувала рано вранці 11 серпня 2026 року з космодрому Танегасіма. Через 29 хвилин після старту супутник відокремився від верхнього ступеня й вийшов на розрахункову орбіту.

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Втім, повного угруповання Японія поки що не має. У грудні 2025 року запуск супутника Michibiki №5 завершився аварією. Через проблеми з кріпленням апарат відірвався від ракети, і його втратили. Тож система налічує шість супутників. Чи введуть її в експлуатацію в такому складі, поки невідомо.

Непроста історія тягнеться й за самою ракетою H3. За неповний десяток запусків у неї сталися дві серйозні аварії та низка збоїв. Тому вдалий старт Michibiki №7 важить для японської космонавтики чимало.

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Японська система має повну назву Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), тобто квазізенітна супутникова система. Вирізняє її незвична геометрія орбіт. Глобальні GPS, Galileo, ГЛОНАСС і BeiDou використовують десятки апаратів переважно на середніх навколоземних орбітах. Натомість QZSS зорієнтована насамперед на Японію та Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)

Частина супутників QZSS рухається квазізенітними геосинхронними орбітами з великим нахилом. Завдяки цьому апарати годинами перебувають майже в зеніті над Японією. Таке розташування особливо корисне в горах і містах зі щільною висотною забудовою. Там рельєф і будівлі часто заступають супутники GPS, які перебувають низько над горизонтом.

QZSS сумісна з GPS і зазвичай працює разом із нею. Фактично для жителів Японії вона збільшує кількість доступних навігаційних супутників. Якщо працюватимуть усі сім апаратів, над країною будь-якої миті буде видно щонайменше чотири супутники QZSS. Це мінімум для самостійного визначення трьох координат і часу.

Відтак Японія отримає навігацію, незалежну від сигналів іноземних платформ. Водночас стійкість національної системи позиціювання має зрости. Надалі QZSS планують розширити — уряд уже вирішив перейти до угруповання з 11 супутників. Такий запас потрібен, зокрема, для резервування на випадок відмови одного апарата. Роботи мають завершити до кінця 2030-х років.

Зменшити залежність від GPS прагне не лише Японія. Американська компанія Xona Space Systems розробляє систему Pulsar із 258 супутників на низькій навколоземній орбіті. Перші шість серійних апаратів мають запустити в жовтні 2026 року.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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