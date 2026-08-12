Новий сезон «Голосу країни» покажуть одночасно на 1+1 і Netflix

Телеканал «1+1 Україна» оголосив, що новий сезон вокального шоу «Голос країни» буде доступний на Netflix. Епізоди з’являтимуться на платформі одночасно з телевізійним ефіром. Дивитися їх зможуть усі глядачі в Україні у межах підписки на Netflix.

Шоу виходить на «1+1 Україна» багато років поспіль і відкриває нові імена в українській музиці. Цієї осені проєкт поповнить каталог одного з найвідоміших розважальних сервісів світу.

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«Ми багато працювали над тим, щоб новий сезон отримав якомога ширшу дистрибуцію та став доступним для глядачів в Україні на різних сервісах. Я пишаюся командою, завдяки якій це стало можливим. Для нас ця співпраця є ще одним підтвердженням того, що український контент залишається популярним, а наші продакшн-команди здатні створювати продукт найвищої якості навіть у надзвичайно складних умовах», — зазначив керівник телевізійного бізнесу 1+1 media Максим Кривицький.

Ставку на ширшу дистрибуцію медіагрупа зробила не вперше. Ще в жовтні 2025 року «1+1 media» розпочала виробництво повнометражних фільмів для кінотеатрів. За задумом компанії, після прокату такі стрічки мають виходити на OTT-платформи та міжнародні майданчики.

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Наразі канал продовжує кастинг до 14-го сезону «Голосу країни». До участі запрошують вокалістів віком від 16 років, верхньої вікової межі немає. Щоб потрапити на відбір, потрібно заповнити анкету на сайті 1plus1.ua. Заявки приймають до 31 серпня 2026 року включно.

Сам сезон розпочнеться восени 2026 року на «1+1 Україна» та Netflix. Тренерками стали Тіна Кароль і Наталя Могилевська, ще двох тренерів канал назве згодом. Незмінними ведучими залишаються Юрій Горбунов і Катерина Осадча.

Формат The Voice належить компанії ITV Studios, яка відповідає і за його міжнародну дистрибуцію. Загалом франшиза налічує 148 локальних версій. За цим показником вона є найуспішнішим брендом unscripted-формату на світовому ринку. Крім базового The Voice, до неї входять The Voice Kids, The Voice Teens, The Voice Senior, The Voice Rap, The Voice All Stars і The Voice Generations.