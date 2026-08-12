«Київстар» оновив лінійку IoT-тарифів для бізнесу

«Київстар» оновив лінійку тарифів для інтернету речей (IoT). Оновлення має дати бізнесу змогу добирати умови підключення для конкретних типів пристроїв.

Лінійка охоплює і обладнання, якому вистачає невеликого трафіку, і системи, що потребують стабільного з’єднання. Такі системи споживають значні обсяги мобільного інтернету. Оператор пропонує тарифи для POS-терміналів, банкоматів, камер відеоспостереження та охоронних систем. Їх також можна застосовувати в промисловому обладнанні, транспортних трекерах, енергетиці, агросекторі та рішеннях smart city.

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«Оновлена лінійка IoT-тарифів дає бізнесу більше гнучкості — оптимальні умови для різних типів пристроїв, зручне керування SIM-картками та доступ до нових можливостей зв’язку, зокрема Starlink Direct to Cell», — зазначила керівниця департаменту маркетингу B2B у компанії «Київстар» Тетяна Юрчишина.

IoT SIM-картки «Київстару» підтримують мережі 2G, 4G/LTE та NB-IoT. Технології 5G і Starlink Direct to Cell поки доступні лише в тестовому режимі. Зокрема, 5G оператор тестує в Києві з липня 2026 року. Самі картки випускають у форматах Mini SIM, Micro SIM, Nano SIM, SIM-чип та eSIM. Такий вибір дає змогу підключати і компактні датчики, і промислове обладнання. Крім того, всі тарифи передбачають послугу «Роумінг як вдома» — вона діє в більшості країн Європи.

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Серед додаткових можливостей — пакет «Мандрівний». Він дає змогу тестувати Starlink Direct to Cell для передавання SMS і даних у режимі Light Data. Йдеться про території, де немає наземного мобільного покриття. Саме в таких умовах оператор разом із Mastercard у березні 2026 року підтвердив роботу 4G POS-терміналів через супутник.

Ще одна опція — «Автопідбір». З нею клієнт залишається на тарифі IoT S, а пакет інтернету й місячна плата підлаштовуються під фактичне споживання. Підключення опції безкоштовне.

Керувати IoT SIM-картками на базовому рівні можна через платформу «Мій Київстар». Там клієнт замовляє картки, змінює тарифи, контролює витрати та формує звіти. Компаніям із великою кількістю пристроїв оператор пропонує окрему IoT-платформу. Вона забезпечує централізоване керування SIM-картками. Платформа також дає змогу групувати пристрої та контролювати використання ресурсів.

На IoT-платформі також можна об’єднати обсяги мобільного інтернету, хвилин і SMS для карток з однаковим тарифом. Спільне використання ресурсів зменшує ризик перевитрат на окремих пристроях. Відтак знижується й імовірність додаткових нарахувань.

Для безпечного передавання даних доступна послуга «Корпоративна VPN-мережа» (Virtual Private Network). Вона об’єднує обладнання зі встановленими SIM-картками в єдину приватну мережу. Клієнт може обрати приватну точку доступу APN (Access Point Name) — індивідуальну мережу відповідно до потреб бізнесу. Альтернатива — локальна точка доступу VPNL (Virtual Private Network Local) із внутрішніми IP-адресами.

Нові клієнти, які ще не користуються IoT-тарифами «Київстару», отримають знижку 50% на абонплату протягом першого року. Підключити тариф зі знижкою можна з 30 липня 2026 року і доти, доки оператор пропонуватиме цю акцію. Водночас знижка, інтернет у роумінгу та «Роумінг як вдома» не діють у разі підключення IoT-платформи.