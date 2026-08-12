Додаток «Яндекс Пей» видалили з App Store в усіх регіонах

Платіжний сервіс «Яндекс Пей» повідомив, що його додаток більше недоступний для завантаження в App Store. Програму видалили з магазину Apple в усіх регіонах.

У сервісі окремо наголосили, що кошти клієнтів у безпеці. Користувачам радять і надалі послуговуватися сервісами екосистеми.

- Реклама -

«Яндекс Пей більше недоступний в App Store. Не хвилюйтеся, ваші гроші в безпеці, ви можете й надалі спокійно користуватися нашими сервісами», — йдеться в повідомленні сервісу.

Водночас у компанії просять не видаляти програму з iPhone. Уже встановлений додаток працюватиме у звичному режимі. Втім, оновити його чи завантажити наново не вдасться. Крім того, у «Пей» пропонують вимкнути автоматичне завантаження оновлень у налаштуваннях iOS. Зробити це можна в меню «Налаштування» → «Додатки» → App Store → «Автоматичні завантаження» → «Оновлення ПЗ».

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Схожа історія вже траплялася з месенджером Max. У червні 2026 року Apple пояснила його видалення з App Store вимогами санкційного законодавства. Тоді розробник теж запевняв, що встановлені версії й далі працюватимуть. Однак невдовзі сповіщення про дзвінки й повідомлення перестали надходити на iOS-пристрої.

Сервіс і надалі працює у вебверсії. Її можна відкрити в браузері або додати на головний екран смартфона.

Для Android ситуація інакша — у Google Play додаток усе ще доступний. Якщо його видалять і звідти, встановити програму можна буде з альтернативних магазинів. Улітку 2026 року цим шляхом уже пішли сервіси VK, застосунки яких видалили з Google Play.

«Нам теж прикро, що так сталося. Але ми продовжимо розвивати наші сервіси та робити їх ще кращими й вигіднішими для вас. А з додатком щось придумаємо», — заявили у пресслужбі «Яндекс Пей».

Apple видалила «Яндекс Пей» з App Store ще 7 липня 2026 року. Тоді виняток становила лише Росія. У «Яндексі» пояснювали, що додаток і без того тривалий час публікували винятково в російських версіях Google Play та App Store.

На санкції Apple посилалася й раніше. Наприкінці червня 2026 року в корпорації назвали саме їх причиною вилучення 18 застосунків групи VK.

- Реклама -

Згодом санкційний тиск на російські ІТ-сервіси зріс. Так, 13 липня 2026 року під обмеження ЄС потрапили VK та розробник месенджера MAX. Уже 24 липня Євросоюз затвердив 21-й пакет санкцій. До нього увійшли обмеження для банківських сервісів «Яндекса», Ozon, Wildberries та інших фінансових організацій. Імовірно, саме вони й спричинили повне видалення додатка з App Store.

Зазначимо, що інші сервіси «Яндекса» залишаються доступними в магазині Apple.