Starlink подвоїв абонентську базу за рік і приніс SpaceX $4,3 млрд

Єдиним прибутковим сегментом SpaceX за підсумками другого кварталу 2026 року став телекомунікаційний напрям, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Виторг сегмента зв’язку сягнув $4,3 млрд. Це на 32% більше, ніж у першому кварталі 2026 року, і на 66% більше, ніж роком раніше. Операційний прибуток напряму зріс на 79% — до $1,7 млрд. Натомість космічний бізнес і штучний інтелект завершили квартал зі збитками.

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Такий результат забезпечило розширення абонентської бази Starlink. Упродовж другого кварталу 2026 року вона поповнилася на рекордні 1,7 млн користувачів, а за рік подвоїлася. Про 12 млн активних клієнтів Starlink повідомляв ще на початку червня 2026 року. Тепер цю позначку зафіксувала й офіційна звітність — станом на 30 червня.

Водночас середній виторг на одного абонента (ARPU) залишилася на рівні першого кварталу 2026 року — $66 на місяць. Роком раніше ARPU становив $85.

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Припливу нових клієнтів не завадили й підвищення цін на послуги супутникового оператора. Втім, частина експертів побоюється, що така цінова політика згодом уповільнить зростання аудиторії сервісу.

Корпоративний та урядовий напрям Starlink розвивався ще стрімкіше за клієнтський. Його доходи за рік зросли на 108% — до $1,8 млрд, а порівняно з першим кварталом 2026 року — на 63%. Керівник SpaceX Ілон Маск очікує, що з часом надходження від бізнесу й державних замовників помітно перевищать доходи від приватних користувачів.

За інформацією PCMag, Маск також пообіцяв вивести на операційну орбіту супутники Starlink покоління V3 під час 14-го польоту ракети-носія Starship. Ці апарати здатні забезпечувати гігабітні швидкості передавання даних.

Перші серійні супутники V3 вже побували в космосі. Під час 13-го польоту Starship у липні 2026 року SpaceX розгорнула 20 таких апаратів. Однак уже за 20 хвилин їх навмисно звели з орбіти, і вони згоріли в щільних шарах атмосфери. Пробний запуск мав перевірити апаратуру зв’язку та зібрати телеметричні дані.

Перш ніж Starlink запропонує клієнтам вищі швидкості, на орбіті має накопичитися «критична маса» супутників V3 — щонайменше тисяча апаратів. До цієї позначки компанія наблизиться у другому кварталі 2027 року, як прогнозує Маск.

Успіхи телекомунікаційного напряму все ж не вберегли SpaceX від збитків загалом. Сукупний виторг компанії за другий квартал 2026 року зріс за рік на 92% — до $7,8 млрд. Проте чистий збиток становив $541 млн. На кінець червня 2026 року SpaceX мала $100 млрд грошових коштів, їх еквівалентів і високоліквідних цінних паперів. Портфель законтрактованих замовлень сягнув $47,5 млрд.