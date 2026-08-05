Компанія SpaceX дедалі частіше резервує місця на ракетах Falcon 9 для запусків власних супутників Starlink. Через це вона відмовляє конкурентним космічним компаніям, які практично повністю залежать від неї в доставленні корисних навантажень на орбіту. Про це повідомляє Reuters.

Частка місій Starlink у портфелі запусків Falcon 9 зростає з року в рік. Якщо у 2020 році вона становила 54%, то до 2026 року зросла приблизно до 79%.

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За інсайдерською інформацією видання, протягом останніх місяців щонайменше сім космічних компаній дізналися, що Falcon 9 повністю заброньована для всіх типів місій до 2028 або 2029 року. Ситуацію ускладнюють плани SpaceX щодо переходу на нову ракету Starship. Вона повністю багаторазова й дешевша за Falcon 9. Перший орбітальний запуск Starship очікується наприкінці 2026 року. Під час нього на орбіту виведуть партію супутників Starlink наступного покоління.

Зростання частки запусків Starlink відображає економічну логіку компанії. За оцінками аналітиків, одна місія Starlink на ракеті Starship може приносити SpaceX значно більше доходу, ніж запуск вантажу стороннього замовника. Різниця може сягати десятків мільйонів доларів. Такий розрахунок ґрунтується на очікуваній віддачі від розширення угруповання Starlink.

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Супутникове угруповання Starlink налічує понад 10 тисяч робочих апаратів. Воно забезпечує до 60% вторгування SpaceX. У 2025 році сервіс приніс компанії $11,4 млрд доходу. А власне космічний бізнес SpaceX — тобто запуски ракет — заробив тоді лише $4,1 млрд. Навіть із переходом на Starship значну частину запусків компанії, імовірно, і надалі займатимуть два напрями — зобов’язання перед Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) та подальше розширення Starlink.

SpaceX заявила, що використовуватиме Starship для розширення мережі Starlink. У перспективі компанія планує запустити до мільйона супутників на сонячній енергії. Їх проєктують як орбітальні центри обробки даних для штучного інтелекту. Окремо NASA уклало угоду зі SpaceX щодо використання Starship як місячного посадкового модуля вже з 2028 року. Контракт із NASA передбачає десятки польотів для дозаправлення в космосі та випробувань Starship.

Раніше SpaceX вже попереджала, що може надавати пріоритет власним запускам перед додатковими контрактами з урядом США або сторонніми замовниками. Falcon 9 залишається головною робочою ракетою для більшої частини космічної галузі США. Причина — багаторазовий перший ступінь і висока частота запусків. Утім, його ціна зросла з приблизно $54 млн у 2013 році до приблизно $74 млн нині. На думку аналітиків, SpaceX може ще більше підвищити вартість доступу в космос. Це може витіснити десятки дрібніших гравців, які створюють космічні апарати без власної ракети орбітального класу.

Решта гравців на ринку запусків поки не можуть зрівнятися з SpaceX за багаторазовістю Falcon 9. Та вже досягла 35 повторних запусків з однією й тією самою ракетою-носієм. Ракета New Glenn від Blue Origin вибухнула на стартовому майданчику в травні 2026 року, тому її запуски призупинені щонайменше до кінця року. Ракета Vulcan компанії United Launch Alliance (ULA) мала стати основним постачальником послуг із запуску мережі Leo компанії Amazon. Однак вона призупинена з лютого 2026 року через проблеми з ракетою-носієм.

Найбільші шанси скласти конкуренцію SpaceX має компанія Rocket Lab. Вона посідає друге місце після SpaceX за темпами запусків. Зараз Rocket Lab розробляє повністю багаторазову ракету Neutron. Водночас компанія готується придбати оператора супутникового зв’язку Iridium за $8 млрд. Rocket Lab також продає компоненти для супутників, і виторг від цього напряму вже почав перевищувати виторг від запуску супутників.

«Наша бізнес-модель відрізняється від SpaceX — з самого початку ми ставили перед собою мету постачати нашим клієнтам комерційні компоненти та системи, — зазначив генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек. — Якщо ніхто не зможе нічого запустити, то й бізнес із продажу компонентів теж закриється. Тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб усі інші змогли здійснити запуск».

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Починаючи з 2000 року понад 500 американських компаній інвестували близько $50 млрд у створення космічних апаратів та їхню експлуатацію. Ця сума становить значну частину попиту на ракетні запуски в США.

Фінансова звітність SpaceX за другий квартал 2026 року підтверджує прибутковість саме телекомунікаційного напряму. Сегмент зв’язку Starlink приніс SpaceX $4,3 млрд виторгу. Він залишився єдиним прибутковим напрямом бізнесу, тоді як космічний сегмент і напрям штучного інтелекту завершили квартал зі збитками. Абонентська база сервісу за рік подвоїлася і сягнула 12 млн користувачів.