Наземна станція FPV: чому монітор часто практичніший за окуляри

У більшості оглядів наземна станція згадується побіжно: мовляв, головне — апарат, а дивитися можна в що завгодно. На практиці саме наземка визначає, чи побачите ви перешкоду вчасно й чи зможете розібрати політ після повернення. І дуже часто виявляється, що монітор для конкретної задачі підходить краще за окуляри.

Коли монітор об’єктивно виграє в окулярів

Окуляри дають занурення, і для фристайлу чи перегонів альтернативи їм немає. Але є сценарії, де вони програють. Навчання: інструктор не бачить, що робить учень, і не може вчасно підказати. Робота в парі, коли другий оператор має стежити за картинкою одночасно з пілотом. Довгі зміни, коли очі втомлюються від екранів за кілька сантиметрів від обличчя. Спека, коли лінзи запотівають, а знімати окуляри посеред польоту незручно.

Додайте сюди тих, кому окуляри просто не підходять анатомічно — через міжзіницеву відстань або окуляри для зору, — і виявиться, що монітор потрібен значно частіше, ніж заведено вважати.

Яскравість важливіша за роздільну здатність

Головний ворог наземного екрана — сонце. Панель на 300 ніт у ясний день перетворюється на дзеркало, і жодні налаштування не допоможуть. Робочий мінімум для вулиці — від 800-1000 ніт, а ще краще матове антивідблискове покриття замість глянцю. Це та характеристика, яку виробники згадують неохоче, а пілоти помічають у перший же сонячний виїзд.

Другий за значенням параметр — не роздільна здатність, а якість приймального тракту. Аналоговий сигнал фізично несе близько 480 або 576 рядків, і екран на Full HD не додасть до нього деталей: він лише розтягне ту саму картинку. Значно більше дає чутливий приймач і грамотний деінтерлейсер, які прибирають гребінку й шум на межі впевненого прийому.

Тому, обираючи fpv монітор, дивіться на яскравість, покриття, кількість каналів приймача, наявність автопошуку та підтримку потрібних діапазонів, а не на цифри роздільної здатності на коробці.

DVR: функція, яку недооцінюють

Вбудований відеореєстратор пише те саме, що ви бачите, включно з перешкодами й моментом втрати сигналу. Якість запису невисока, але для розбору цього достатньо: видно, на якому азимуті просів сигнал, де саме почалися артефакти, що передувало аварії. Пілоти, які ведуть архів записів, знаходять причини проблем у рази швидше за тих, хто покладається на пам’ять.

Наземка не обмежена вагою — користуйтеся цим

На апараті кожен грам на рахунку, тому там ставлять компактні й компромісні рішення. На землі цього обмеження немає взагалі. Ніхто не заважає використати великий приймальний модуль, зовнішнє живлення й повноцінні антени для фпв замість тієї короткої штатної, що йде в комплекті з монітором.

Саме заміна комплектної антени зазвичай виявляється найдешевшим апгрейдом усієї системи: вартість невелика, а різниця в стабільності картинки на межі дальності відчутна одразу. Це той рідкісний випадок, коли невеликі витрати дають непропорційно великий результат.

Живлення й механіка: дрібниці, які псують виїзд

Монітор живиться від окремої батареї, і про неї згадують, коли вона сідає посеред роботи. Рахуйте автономність із запасом і закладайте другий комплект. Зручно, коли пристрій приймає ті самі акумулятори, що й решта обладнання, — це зменшує кількість різних зарядок у сумці.

Механіка теж має значення. Різьблення під штатив дозволяє поставити екран на рівні очей і не тримати його в руках годину. Сонцезахисна шторка або саморобний козирок з пінки додають контрасту не гірше за дорожчу матрицю. А кут нахилу екрана варто мати змогу регулювати: інакше в певний час доби ви ловитимете відблиск неба й нічого не побачите.

Наземна станція — це не аксесуар, а половина системи. Ви можете зібрати ідеальний апарат, але побачите рівно стільки, скільки дозволить екран, приймач і антена. Тому, вирішуючи купити fpv комплект, плануйте бюджет цілісно: яскравий монітор із запасом, нормальний приймальний тракт і живлення з резервом коштують менше за один серйозний краш, спричинений тим, що ви вчасно не роздивилися дріт на тлі неба.