Іспанська компанія Kreios Space проведе першу орбітальну демонстрацію повітряно-реактивної електричної рушійної установки (Air-Breathing Electric Propulsion, ABEP).

Демонстраційний апарат побудують на мікросупутниковій платформі MP42 компанії Kongsberg NanoAvionics. Запуск першої місії планують на 2027 рік.

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Технологія ABEP розрахована на наднизьку навколоземну орбіту (Very Low Earth Orbit, VLEO) — приблизно 200 км над поверхнею Землі. Замість запасу палива на борту установка забирає розріджені гази з верхніх шарів атмосфери. Ці гази й слугують робочим тілом для електричних двигунів. Звичайні апарати на такій орбіті швидко знижуються через опір атмосфери, тож потребують великого запасу палива. Це або скорочує термін служби супутника, або збільшує його масу.

NanoAvionics адаптує платформу під вимоги місії, встановить корисне навантаження, проведе випробування системи та підготує апарат до роботи. Після цього управління супутником перейде до Kreios Space.

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Сама місія має три завдання. Супутник має перевірити роботу ABEP-двигуна та виміряти параметри середовища на наднизькій орбіті. Третє завдання — знімання з роздільною здатністю менш ніж 1 м в оптичному й ближньому інфрачервоному діапазонах.

Інтерес до VLEO зростає, адже з такої висоти можна отримувати детальніші знімки Землі та забезпечувати зв’язок із меншою затримкою. Водночас опановувати такі орбіти технічно складно. Окрім Kreios Space, над технологією ABEP працюють Viridian Space, Лабораторія рушійних установок Європейського космічного агентства (ЄКА) та індійська Orbitt Space.

Європейський напрям просунувся ще в березні 2026 року. Тоді проєкт компаній TransMIT GmbH та IQM, який фінансує ЄКА, пройшов критичний огляд конструкції. Ідеться про безкатодний двигун, який захоплює молекули азоту й кисню на висоті від 180 до 250 км. Його прототип випробовуватимуть у вакуумних камерах, що імітують умови наднизької орбіти.