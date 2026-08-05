Компанія Hughes Satellite Systems Corporation (HSSC) звернулася до суду США по захист від кредиторів за главою 11 Кодексу про банкрутство. Про це пише SpaceNews.

HSSC — материнська структура супутникового бізнесу Hughes у складі корпорації EchoStar. Її основний операційний підрозділ Hughes Network Systems продає приватним абонентам супутниковий інтернет під брендом Hughesnet, а корпоративним клієнтам — керовані мережеві послуги під маркою HughesON. Разом із HSSC заяву подали одинадцять пов’язаних компаній. Сама EchoStar та її інші бренди, зокрема DISH TV, Sling TV і Boost Mobile, у процедурі участі не беруть.

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Формальним приводом стали борги, за якими настав строк погашення. HSSC мала виплатити приблизно $1,5 млрд за двома випусками пріоритетних облігацій, що погашалися 1 серпня 2026 року. Грошей на рахунках виявилося значно менше — близько $61,2 млн на дату подання заяви. Директор з реструктуризації Роберт дель Дженіо зазначив у судових документах, що компанії бракує коштів на погашення, а рефінансувати борг на прийнятних умовах вона не змогла.

Проблеми з ліквідністю накопичувалися через багаторічний відтік абонентів Hughesnet. У декларації до суду йдеться про близько 641 тисячі користувачів — на 21,7% менше, ніж 819 тисяч станом на 30 червня 2025 року. Квартальна звітність EchoStar, оприлюднена 3 серпня 2026 року, наводить дещо іншу цифру — 622 тисячі абонентів широкосмугового доступу, тобто на 59 тисяч менше, ніж кварталом раніше. Різні методики підрахунку загальної картини не змінюють. Наприкінці 2020 року, коли Starlink лише виходив на ринок, Hughesnet обслуговував понад 1,5 млн користувачів.

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Перші тривожні сигнали з’явилися ще навесні. Звітуючи за перший квартал 2026 року, компанія попереджала про «суттєві сумніви» щодо здатності продовжувати діяльність. На 31 березня 2026 року абонентська база Hughesnet налічувала 681 тисячу осіб.

Відновлення абонентської бази в компанії не прогнозують. У судових документах конкуренцію з боку операторів супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO) названо структурною, а не циклічною. Такі мережі й далі розширюють покриття та здешевлюють послуги, тож тиск на геостаціонарний бізнес зберігатиметься.

Корінь проблеми — у фізиці орбіт. Супутники серії Jupiter, на яких тримається Hughesnet, працюють на геостаціонарній орбіті висотою близько 36 тисяч кілометрів. Така орбіта дає широке покриття малою кількістю апаратів, але ціною стає затримка сигналу приблизно 600 мілісекунд. Натомість LEO-супутники обертаються на висотах від 340 до 1200 кілометрів і дають затримку в межах 20–40 мілісекунд. За швидкістю таке з’єднання наближається до наземного широкосмугового інтернету.

Крім Starlink, що має понад 8 тисяч апаратів на орбіті, власну низькоорбітальну мережу розгортає Amazon. Компанія перейменувала проєкт Kuiper на Amazon Leo та готує сервіс до комерційного запуску.

Попри втрати у споживчому сегменті, Hughes Network Systems розраховує втриматися завдяки корпоративним і державним замовникам. Станом на 31 березня 2026 року портфель контрактів у цьому напрямку становив близько $1,5 млрд. Сюди входять керовані мережеві послуги для роздрібної торгівлі, банків і готелів, багатоорбітальний зв’язок для комерційних авіакомпаній, а також системи для оборонних і розвідувальних відомств США та союзників. Підрозділ також вкладає кошти в наземні станції для LEO-систем, пласкі панельні антени й багатоорбітальні термінали.

Реструктуризація вже зачепила персонал. Наприкінці липня 2026 року близько 400 із приблизно 1275 співробітників отримали повідомлення про звільнення. Більшість із них залишать компанію в другій половині вересня. Обслуговування наявних абонентів Hughesnet при цьому триває.

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Процедура за главою 11 дозволяє реструктуризувати борги без припинення діяльності, проте цього разу вона розпочалася без попередніх домовленостей із кредиторами. Група власників приблизно 80% пріоритетних облігацій ще 21 липня 2026 року висунула претензії щодо операцій між HSSC і материнською компанією. Ідеться про дивіденди на суму близько $1,029 млрд, виплачені EchoStar у лютому та березні 2024 року, а також про податкові відшкодування приблизно на $196 млн. Кредитори вважають, що ці операції можуть свідчити про виведення активів. Компанія претензій не визнає. Для їх перевірки вона створила спеціальний комітет.

Попри банкрутство підрозділу, ринок відреагував зростанням. У день подання заяви акції EchoStar на Nasdaq подорожчали майже на 7%.

Для самої EchoStar це вже друга дочірня структура, яка трохи більше ніж за місяць опинилася в суді з питань банкрутства. Наприкінці червня 2026 року до тієї самої інстанції в Х’юстоні звернувся оператор супутникового телебачення Dish DBS, який не погасив облігації на $2 млрд. Загальний борг об’єднаної групи сягає $25 млрд, і головним джерелом коштів для розрахунків із кредиторами залишається продаж радіочастотного спектра.