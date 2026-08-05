Зять Трампа та Саудівська Аравія придбали Electronic Arts

Electronic Arts (EA) повідомила про завершення викупу компанії. Угоду закрили у вівторок, 4 серпня 2026 року.

Компанію купив консорціум із трьох учасників. До нього увійшли Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF), інвестиційна компанія Silver Lake та Affinity Partners, яку очолює зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Того ж дня акції EA зняли з торгів на NASDAQ. Так завершилася 37-річна історія видавця як публічної компанії.

- Реклама -

Сума угоди становила близько $55 млрд, а акціонери отримали по $210 готівкою за кожну акцію. Це найбільший в історії викуп із залученням боргового фінансування. Виторг компанії за фінансовий рік — близько $7,5 млрд.

Шлях до закриття угоди тривав понад десять місяців. Про намір придбати EA консорціум оголосив 29 вересня 2025 року, а 22 грудня того ж року операцію схвалили акціонери. Усі необхідні регуляторні дозволи сторони отримали на початку серпня 2026 року.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Зміна власника не позначилася на керівництві EA — посаду генерального директора зберігає Ендрю Вілсон. Штаб-квартира так само залишиться в Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія. «Ми будемо сміливо інвестувати, прискорювати інновації та створювати ігри нового покоління для мільйонів гравців», — заявив Вілсон.

Покупці, своєю чергою, подають угоду як довгострокове стратегічне партнерство. Так, PIF називає розваги та спорт ключовими пріоритетами свого портфеля. У Silver Lake вважають, що EA «живить уяву та об’єднує людей», а Affinity Partners пообіцяла допомагати компанії «виходити на нову аудиторію».

Попри це, закриття угоди супроводжувалося політичними суперечками у США. Профспілки та низка конгресменів занепокоїлися участю саудівського фонду й роллю Affinity Partners, яку пов’язують з ексрадником Білого дому. Перевірка американського Комітету з іноземних інвестицій (CFIUS) затягнула фінальний етап, однак перешкод для завершення угоди зрештою не виникло.

Перевірки тривали не лише у США. Наприкінці липня 2026 року Європейська комісія схвалила придбання EA в межах регламенту про контроль іноземних субсидій (Foreign Subsidies Regulation, FSR). Раніше угода вже отримала антимонопольне схвалення ЄС.

Структуру фінансування сторони розкрили ще на старті — тоді, у вересні 2025 року, консорціум домовився про придбання EA. Учасники консорціуму мали внести $36 млрд власного капіталу, а JPMorgan Chase — надати ще $20 млрд позики.