В Україні запровадять декларування IMEI телефонів на митниці

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В Україні почнуть фіксувати IMEI телефонів на митниці
Фото: DenPhotos / Shutterstock

Під час імпорту мобільних телефонів в Україну їхні IMEI-коди доведеться зазначати в митних деклараціях. Відповідний наказ уже підписало Міністерство фінансів, а зареєструвало його Міністерство юстиції. Про це повідомив очільник Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський.

IMEI — це унікальний ідентифікаційний номер кожного мобільного телефону. Раніше під час митного оформлення його не вимагали. Коли нові правила наберуть чинності, кожен імпортований телефон прив’язуватимуть до конкретного IMEI ще на кордоні.

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У БЕБ вважають, що така прив’язка ускладнить ввезення електроніки за «сірими» схемами й зробить ринок прозорішим. За прогнозом бюро, ці зміни щороку даватимуть державному бюджету понад 5 млрд грн додаткових надходжень.

За словами Цивінського, ініціативу попередньо обговорили з Мінфіном, Державною митною службою та найбільшими легальними мережами з продажу електроніки.

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Наступним кроком має стати відображення IMEI мобільних телефонів у фіскальних чеках. Над цим механізмом у БЕБ уже працюють разом із Мінфіном та Державною податковою службою.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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