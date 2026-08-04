В Україні розпочалося знімання фільму «Петрик П’яточкин у кіно»

В Україні розпочалося фільмування сімейної ігрової комедії «Петрик П’яточкин у кіно», повідомили в офіційному Instagram-акаунті проєкту.

Роль головного героя виборов 9-річний Олександр Войтеховський із Дніпра, для якого ця стрічка стане дебютом у великому кіно. Хлопчик пройшов масштабний кастинг і обійшов понад 500 претендентів з усієї країни. За словами творців фільму, саме його щирість, харизма та природність допомогли йому стати новим втіленням легендарного героя.

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Батьків Петрика П’яточкина зіграють акторка Катерина Кузнецова та телеведучий і шоумен Андрій Бєдняков. На перших кадрах зі знімального майданчика в Києві актори постали у яскравих стилізованих образах.

В основу стрічки лягла спадщина мультфільму «Як Петрик П’яточкин слоників рахував», який студія «Київнаукфільм» випустила у 1984 році. Історію про гіперактивного хлопчика написала сценаристка Наталія Гузєєва, а режисером-мультиплікатором виступив Олександр Вікен. Художником-постановником мультфільму став Микола Чурилов, а музику до нього написав композитор Володимир Бистряков. Відтоді ця історія стала частиною української культури й улюбленицею кількох поколінь глядачів.

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Сучасний проєкт студії «КиївФільм» переносить класичну історію у формат ігрового кіно з цілком новим сюжетом. Сценарій написали Олександр Брагін та Євген Таллер, він же виступив продюсером стрічки. Режисером-постановником став Олександр Кірієнко, який раніше працював на телеканалах «Студія 1+1», «Новий канал» та ICTV. Оператором картини виступив Юрій Король, відомий за фільмами «Кіборги. Герої не вмирають», «Перші дні» та «Мирний-21».

Раніше Євген Таллер повідомляв, що команді вдалося отримати дозвіл на екранізацію мультфільму, на якому виросло кілька поколінь українців. Прем’єра сімейної комедії «Петрик П’яточкин у кіно» на великих екранах відбудеться у 2027 році. Автори обіцяють поступово розкривати інших учасників знімального процесу та ділитися ексклюзивними кадрами з майданчика.