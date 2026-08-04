SpaceX планує до кінця 2028 року ввести в експлуатацію «кілька тисяч» супутників Starlink Mobile. Про це йдеться в листі компанії до канадського регулятора, пише PCMag.

Так компанія прагне створити орбітальну мережу 5G. Наразі угруповання Starlink Mobile налічує близько 650 супутників. Вони дають змогу передавати дані й обмінюватися текстовими повідомленнями безпосередньо на смартфонах там, де немає наземного стільникового покриття.

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Тепер SpaceX хоче модернізувати цю систему й вивести на орбіту угруповання другого покоління. Воно налічуватиме до 15 000 супутників, якщо проєкт схвалить Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) США. Щоб розгорнути його швидко, SpaceX розраховує на надважку ракету Starship. Ця ракета поки що не вийшла за межі випробувань.

Попри це, SpaceX орієнтується на стислі терміни. Уже в III кварталі 2027 року вона планує запустити послуги передачі даних. Голосовий зв’язок має з’явитися ще за кілька місяців.

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«До кінця 2028 року Starlink швидко модернізує свою супутникову групу, запустивши ще кілька тисяч супутників, забезпечивши безперервне повне глобальне покриття та ставши першим — і, найімовірніше, єдиним — постачальником послуг прямого зв’язку з пристроями, що пропонує повноцінне покриття в полярних регіонах на високих широтах», — йдеться в листі SpaceX.

Нове покоління Starlink Mobile, за задумом компанії, має забезпечити власникам немодифікованих смартфонів швидкість до 150 Мбіт/с. Частково цього вдасться досягти завдяки частотному ресурсу, який SpaceX придбала в EchoStar. Втім, для повної сумісності виробникам таки доведеться адаптувати компоненти пристроїв.

Над цим SpaceX уже працює разом із виробниками. Сумісними мають стати смартфони Apple, Samsung, Google та інших брендів. У широкий продаж такі моделі надійдуть наприкінці 2027 року.

Орієнтир у 150 Мбіт/с SpaceX озвучила ще в березні 2026 року, під час конференції Space Connect. Для порівняння, чинний сервіс Starlink через T-Satellite від T-Mobile дає не більш ніж 4 Мбіт/с на одного користувача.