SWEET.TV розпочав знімання оновленої «Фабрики зірок»

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Фабрика зірок на SWEET.TV

Онлайн-сервіс SWEET.TV розпочав знімання музичного проєкту «Фабрика зірок». Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі платформи.

Першим етапом стали очні кастинги, за результатами яких оберуть 11 учасників шоу. Саме вони навчатимуться в оновленій музичній академії та боротимуться за шанс стати новими іменами української попсцени.

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Формат проєкту помітно змінився порівняно з попередніми сезонами. Замість «Зіркового будинку» фабриканти навчатимуться в сучасній музичній академії на базі Respublika STEAM School.

«Сьогодні „Фабрика зірок“ — це вже зовсім інший формат. Замість „Зіркового будинку“ учасники навчатимуться в сучасній музичній академії на базі Respublika STEAM School. Ми створюємо середовище, де головне — розвиток, професійне зростання та якісний музичний продукт. Саме так народжується нове покоління українських артистів і нова українська музика», — коментує керівник SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимир Завадюк.

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Перезапуск проєкту неабияк зацікавив молодих артистів. Загалом команда отримала 1782 заявки з усієї України та з-за кордону. Разом з експертами організатори обрали 50 найсильніших вокалістів і запросили їх до Києва на фінальні офлайн-прослуховування.

«Ми відібрали дуже сильних учасників — амбітних, самобутніх і відкритих до навчання. Для нас важливо знайти не лише талановитих вокалістів, а й особистостей із власним баченням, характером і бажанням розвиватися», — додає Володимир Завадюк.

Сам кастинг відбуватиметься в кілька етапів. Спочатку 50 учасників зустрінуться з командою проєкту, яка оцінить їхній вокальний потенціал, артистизм і готовність до навчання. За підсумками цього етапу до наступного відбору пройдуть 30 конкурсантів. Їх оцінюватимуть головний ментор проєкту Алан Бадоєв, продюсери та команда «Фабрики зірок». Відтак визначать 20 фіналістів, які продовжать боротьбу за місце серед 11 фабрикантів оновленого шоу.

Ці 20 конкурсантів вийдуть на фінальне прослуховування. Крім Алана Бадоєва, учасників оцінюватимуть музична продюсерка та засновниця лейблу POMITNI Ірина Горова, хітмейкер, продюсер і засновник лейблу ENKO Іван Клименко, а також музичний продюсер Михайло Хонякін.

До очних кастингів долучаться і майбутні коучі проєкту — TAYANNA, LAUD, Віталій Ажнов та Яна Цибульська. Вони допоможуть оцінити потенціал учасників, а вже під час навчання в музичній академії стануть їхніми наставниками.

Підтримуватимуть майбутніх фабрикантів Володимир Дантес і Даша Кубік. Вони допоможуть учасникам упоратися з хвилюванням, а глядачам відкриють залаштунки проєкту та найемоційніші моменти кастингів.

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На тих, хто пройде відбір, чекає навчання в академії та робота з найкращими хітмейкерами й фахівцями української музичної індустрії. Крім того, учасники вдосконалюватимуть вокальну й сценічну майстерність, створюватимуть авторські пісні, проходитимуть творчі випробування й отримають потужну медійну підтримку від SWEET.TV.

Прем’єра оновленої «Фабрики зірок» відбудеться 4 вересня 2026 року ексклюзивно на SWEET.TV. Нові випуски виходитимуть щоп’ятниці.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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