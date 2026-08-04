Spotify сягнув рекордних 300 млн передплатників Premium

Шведський стримінговий сервіс Spotify повідомив у звіті за другий квартал 2026 року, що кількість передплатників Premium досягла 300 млн.

Це на 9% більше, ніж роком раніше. Ще помітніше зросла загальна аудиторія — кількість щомісячних активних користувачів (MAU) збільшилася на 12%, до 777 млн. Ця аудиторія охоплює і тих, хто слухає музику на безплатному тарифі з рекламою. Втім, це трохи менше, ніж очікувала сама компанія.

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За платною аудиторією Spotify лишається світовим лідером серед музичних сервісів. Найближчий конкурент Apple Music має, за оцінками, близько 100 млн передплатників — майже втричі менше.

Окремо у звіті компанія згадала про нові функції, які додала протягом кварталу. Так, у червні 2026 року сервіс запустив Reserved by Spotify. Ця опція дає передплатникам Premium змогу резервувати квитки на концерти ще до початку загального продажу. Іншою новинкою став інструмент, який за допомогою штучного інтелекту (ШІ) генерує персональні подкасти для слухачів. А в травні 2026 року Spotify разом із Universal Music Group домовився про платні ШІ-кавери та ремікси для передплатників Premium.

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Прогноз на поточний, третій квартал 2026 року теж виявився стриманішим за очікування ринку. До його завершення у вересні Spotify розраховує наростити аудиторію до 788 млн MAU. Аналітики ж у середньому прогнозують 793,5 млн, пише Bloomberg. Зазвичай сервіс зосереджується на зростанні платної аудиторії як способі наростити виторг. Втім, інвестори стежать і за загальною кількістю користувачів, пояснює видання. Для них це показник стану бізнесу.

Натомість фінансові підсумки другого кварталу вийшли сильними. Виторг зріс на 14%, до 4,78 млрд євро (5,5 млрд доларів). Чистий прибуток становив 545 млн євро (628 млн доларів) проти 86 млн євро збитку за той самий період 2025 року. Валова маржа зросла до 33,4% — це найбільший показник за всю історію компанії. У Spotify пояснили таку динаміку тим, що кількість передплатників Premium зростала швидше за витрати на музику, аудіокниги та подкасти.

Водночас без проблем не обійшлося. У травні та липні 2026 року сервіс пережив щонайменше два масштабні збої. Кожен тривав кілька годин. Платформу також критикують за поширення низькоякісного ШІ-контенту, хоча компанія запровадила значки верифікації та інші інструменти.