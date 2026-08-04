Samsung заборонила додатки Smart TV із вбудованим SDK резидентних проксі

Компанія Samsung заборонила публікацію додатків для Smart TV, які пропускають сторонній трафік через домашнє інтернет-з’єднання власників телевізорів. Про це повідомляє TechCrunch.

Приводом стало дослідження норвезької компанії з кібербезпеки Mnemonic. Її фахівці виявили компоненти резидентних проксі (residential proxy) у кількох популярних програмах магазину Samsung. Серед них опинилася й ліцензована гра Pac-Man із добірки «Вибір редакції».

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Досить було одного кліка, щоб гра перетворила телевізор на вихідний вузол резидентної проксі-мережі. Відтак сторонні люди могли спрямовувати свій вебтрафік через домашнє підключення власника телевізора.

У коді Pac-Man консультант з інформаційної безпеки Гаррісон Сенд (Harrison Sand) знайшов компонент ізраїльської компанії Bright Data. Вона торгує доступом до мережі з мільйонів домашніх підключень у всьому світі. Залучені пристрої слугують вихідними вузлами для масового збору публічних даних, зокрема й для обходу систем захисту від скрапінгу.

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За словами Сенда, проксі-код завантажувався під час запуску гри, проте не вмикався автоматично. Він починав працювати у фоновому режимі лише після згоди користувача й залишався активним до видалення застосунку. Дослідник наголошує, що зміна коду на віддаленому сервері теоретично здатна одночасно змінити поведінку сотень мільйонів телевізорів і перетворити їх на шкідливий ботнет.

Виявити такі компоненти складно через саму будову додатків. Багато з них — лише невелика оболонка, яка завантажує основний вміст із віддаленого сервера. Через це під час модерації магазин бачить мінімальний обсяг вихідного коду, тоді як реальна функціональність лишається поза перевіркою. Перевірений код не завжди збігається з тим, що зрештою працює на пристрої, зазначив Сенд.

Після звернення журналістів Samsung підтвердила, що вже заборонила публікацію нових програм із подібними механізмами. Компанія також запроваджує для розробників суворіші правила, які прямо забороняють вбудовувати набір інструментів резидентних проксі (residential proxy SDK). Водночас Samsung шукає та видаляє вже опубліковані додатки з такими компонентами. Bright Data на запит TechCrunch не відповіла.

Резидентні проксі не обмежуються телевізорами — дослідники фіксують їх також у мобільних застосунках і на приставках на базі Android. Технологію застосовують для обходу інтернет-цензури та масового збору загальнодоступних даних, однак фахівці з кібербезпеки пов’язують її й з діяльністю зловмисників. Такий трафік маскується під звичайне домашнє підключення, тож майже не відрізняється від легітимного.

Схожим шляхом раніше пішла LG. Як повідомляв KrebsOnSecurity, у липні 2026 року компанія оголосила, що призупиняє роботу додатків, здатних перетворювати телевізори на резидентні проксі. Причиною стало те, що близько 42% додатків у магазині LG залучали телевізори до проксі-мережі.

Нагадаємо, у березні 2026 року стало відомо, що додатки для Smart TV із кодом Bright Data збирали веб-дані у фоновому режимі. Зібране потім продавали компаніям, які навчають мовні моделі. Тоді ж застосунки з проксі-інтеграціями Bright SDK заблокував Amazon, а Google заборонила запускати постійні фонові SDK-процеси.