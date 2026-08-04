Космічні сили США виділили K2 Space кошти на випробування лазерного зв’язку

Космічні сили США 31 липня 2026 року уклали з компанією K2 Space контракт вартістю 22,9 млн доларів. Кошти підуть на випробування лазерних терміналів зв’язку Enterprise Space Terminal на орбіті Землі. До 2028 року компанія має інтегрувати два термінали у власні супутникові платформи та вивести їх на орбіту. Після цього K2 Space проведе демонстрацію передавання даних між апаратами, повідомляє SpaceNews.

Контракт із K2 Space уклав підрозділ Space-Based Sensing and Targeting Directorate у складі Space Systems Command за програмою FreeSol. Усю суму профінансували з бюджету на дослідження та розробки на 2025 фінансовий рік. Кожен термінал працюватиме як додаткове корисне навантаження на окремому супутнику K2 Space.

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Випробування відбуваються у межах програми Enterprise Space Terminal вартістю близько 100 млн доларів, яку запустили у 2024 році. Наразі термінали розробляють компанії CACI International, General Atomics та Viasat. Їх обрали постачальниками третьої фази програми ще у 2025 році. Замовник поки не розкриває, чиї термінали використають під час демонстрації з K2 Space. Усі рішення при цьому створюють за єдиними технічними стандартами, щоб забезпечити сумісність обладнання різних виробників.

Лазерний зв’язок дає змогу передавати великі обсяги даних між супутниками за допомогою вузькоспрямованих оптичних променів. Технологія вимагає надзвичайно точного наведення. Апарати рухаються з високою швидкістю й можуть перебувати на відстані тисяч кілометрів один від одного. Саме її розглядають як основу перспективної військової космічної мережі передавання інформації.

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Підрозділ Space-Based Sensing and Targeting фінансує проєкт. Він відповідає за розвиток систем стеження за цілями та оптичної мережі Space Data Network, яка передаватиме військову інформацію через космос. Цей самий підрозділ курує програму Space-Based Airborne Moving Target Indicator. Вона покликана забезпечити безперервне відстеження літаків та інших повітряних цілей з орбіти.

Новий контракт продовжує співпрацю K2 Space з Пентагоном. Раніше компанію обрали учасником програми Overhead Persistent Infrared Space Modernization Initiative (OPIR SMI). Це науково-дослідна ініціатива, що підтримує розробку технологій космічного попередження про ракетні пуски та протиракетного захисту.

Крім K2 Space, до розбудови мережі передавання даних Космічні сили США залучили й інших підрядників. Так, SpaceX будує магістральну мережу SDN Backbone вартістю $2,29 млрд, яка так само спиратиметься на міжсупутникові лазерні канали.

Того ж підрядника Космічні сили США залучили й до суміжного завдання — стеження за повітряними цілями. У червні 2026 року SpaceX отримала контракт на $4,16 млрд на розгортання відповідного орбітального угруповання. Це той самий напрям, що й програма Space-Based Airborne Moving Target Indicator, згадана вище.