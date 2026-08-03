«Київстар» може виділити магістральну оптоволоконну мережу в окремий бізнес

Найбільший український оператор зв’язку «Київстар» вивчає можливість розвивати магістральну волоконно-оптичну мережу як окремий бізнес-напрям. Про це заявив CEO та президент компанії Олександр Комаров під час презентації результатів групи за другий квартал 2026 року.

Монетизувати мережу оператор планує як самостійну одиницю. Для цього він розглядає розмежування рівнів магістральної мережі, мережі передачі даних і сервісної. «Ми маємо досить амбітні стратегічні плани, але діятимемо з урахуванням поточної ситуації», — наголосив Комаров.

- Реклама -

Водночас, як передає Інтерфакс-Україна, компанія шукає способи оптимізувати інвестиції в нову інфраструктуру. Зокрема, вона зважає на конкуренцію між основними гравцями ринку.

Значних коштів у розбудову оптоволокна «Київстар» зараз не вкладає. За словами Комарова, оператор уже володіє однією з найбільших таких мереж в Україні — понад 50 тис. км ліній, що охоплюють магістральні канали й транспортну мережу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Натомість компанія зосередилася на готовності до впровадження 5G. Одним із ключових елементів цієї готовності Комаров назвав підведення оптоволокна до базових станцій. «Ми вже досягли показника близько 50% у масштабах країни, а в деяких містах він сягає 70%», — уточнив він.

Тестові мережі п’ятого покоління оператор розгортає в межах пілотного проєкту Міністерства цифрової трансформації. 22 липня 2026 року «Київстар» запустив найбільшу таку зону в Києві. Раніше оператор розгорнув подібні зони у Львові, Бородянці та Харкові.

Нові підходи до побудови мережі «Київстар» випробовує й разом із партнерами. Так, 27 липня 2026 року Rakuten Symphony отримала грант японського Міністерства економіки, торгівлі та промисловості. Ці кошти підуть на польові випробування відкритої архітектури радіодоступу Open RAN. Технологію перевірять під Києвом у межах програми заміни застарілого обладнання оператора.