Vodafone назвав найактивніший район Києва за використанням 5G

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Vodafone 5G
Фото: Vodafone Україна

Vodafone повідомив, що за перший тиждень мережею 5G у Києві скористалися понад 400 тисяч абонентів. За даними пресслужби оператора, кількість користувачів 5G по всій Україні вже перевищила 1 мільйон.

Найбільший обсяг 5G-трафіку зафіксовано у Шевченківському районі столиці. Друге місце посів Дніпровський, а трійку лідерів замикає Солом’янський район.

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Якщо ж оцінювати не сумарний трафік, а середній обсяг даних на одну базову станцію, рейтинг районів має інший вигляд:

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Рейтинг активності 5G

За середнім обсягом трафіку на одну базову станцію

1 Голосіївський
2 Солом’янський
3 Подільський
4 Дніпровський
5 Шевченківський
6 Деснянський
7 Святошинський
8 Дарницький
9 Печерський
10 Оболонський

Такі перші результати свідчать, що нова технологія швидко входить у повсякденне життя киян. Високий попит на 5G у столиці не став несподіванкою для оператора. За даними аналітиків Vodafone, близько 40% киян уже мають смартфони з підтримкою 5G. Завдяки цьому містяни змогли швидко перейти на нову технологію одразу після запуску мережі.

Vodafone розпочав відкрите тестування мережі 5G у Києві 22 липня 2026 року. Тоді ж клієнти оператора отримали можливість користуватися зв’язком п’ятого покоління в будь-якому районі столиці.

Мережа 5G у Києві працює на обладнанні європейського виробника Nokia. Vodafone й надалі впроваджує нові технології та модернізує мережу у співпраці з європейськими технологічними партнерами.

Щоб скористатися 5G у Києві, достатньо мати SIM-картку та смартфон із підтримкою нової технології. Трафік у мережі 5G тарифікується так само як і трафік LTE/4G, відповідно до чинного тарифу абонента. Підключати додаткові послуги або змінювати тарифний план для цього не потрібно.

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Якщо SIM-картка та смартфон підтримують 5G, а в налаштуваннях пристрою обрано відповідний тип мережі, підключення відбувається автоматично в зоні покриття. Перевірити готовність SIM-картки просто. Якщо вона вже працює в мережі 4G, то підтримує і 5G. Для цього достатньо перевірити позначку 4G/LTE на екрані смартфона або набрати команду *222#.

Vodafone вже запускав відкрите тестування 5G у Львові, Бородянці та Харкові. Київ став черговим етапом розвитку цього процесу в Україні, а найближчим часом тестування 5G заплановане ще й в Одесі.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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