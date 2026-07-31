«Укртелеком» довів протяжність оптичної мережі до понад 95 тисяч кілометрів

«Укртелеком» за підсумками першого півріччя 2026 року розширив оптичну мережу, довівши її протяжність до понад 95 тисяч кілометрів. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Оператор продовжує замінювати мідні лінії сучасною оптикою, адже попит на енергонезалежний інтернет невпинно зростає. Це забезпечує стабільний зв’язок для Сил оборони, державних органів, критичної інфраструктури, бізнесу та мільйонів українців.

- Реклама -

Попит на підключення залишається високим. Порівняно з першим півріччям 2025 року кількість нових підключень серед приватних користувачів зросла на 81%. Серед малого та середнього бізнесу показник зріс на 17%. До кінця першого півріччя 2026 року «Укртелеком» під’єднав до оптичної мережі 1 430 медичних і 2 016 освітніх закладів.

Зростання абонентської бази відобразилося й на доходах компанії. Надходження від послуг оптичного інтернету у першому півріччі 2026 року збільшилися на 12,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цьому сприяла системна робота команди компанії «Укртелеком» над якістю обслуговування абонентів. За результатами опитування, рівень лояльності нових оптичних абонентів (NPS, Net Promoter Score) у першому півріччі 2026 року перевищив 70%.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Паралельно з розбудовою мережі зросли й загальні фінансові показники компанії. Загальний дохід компанії «Укртелеком» за підсумками першого півріччя 2026 року становив 2,78 млрд грн. Це на 12,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації) за цей же період зріс на 50% і перевищив 810 млн грн. Маржа EBITDA при цьому піднялася до понад 29%.

«Укртелеком» також своєчасно й у повному обсязі виконує зобов’язання перед державою. За перше півріччя 2026 року компанія сплатила до бюджетів усіх рівнів майже 800 млн грн податків і зборів. Крім того, «Укртелеком» продовжує використовувати нерухомість, що вивільняється в результаті модернізації мережі. Дохід від комерційної оренди за шість місяців 2026 року перевищив 320 млн грн. Це більш ніж на 20% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Гендиректор компанії «Укртелеком» Юрій Курмаз зазначив, що компанія продовжує реалізовувати стратегічний вибір, зроблений ще на початку повномасштабної війни. «Ми одночасно будуємо сучасні оптичні мережі та відновлюємо й модернізуємо інфраструктуру, пошкоджену внаслідок бойових дій у прифронтових регіонах Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровської області та інших областей України», — сказав він. Курмаз додав, що компанія продовжує масштабну модернізацію інфраструктури по всій країні.

Про подібну динаміку «Укртелеком» уже звітував за підсумками першого кварталу 2026 року. Тоді дохід компанії становив 1,36 млрд грн, що на 16,5% більше показника першого кварталу 2025 року. EBITDA за той період сягнула 252 млн грн за маржі 18,5%. Крім того, у першому кварталі «Укртелеком» запровадив швидкість 1 Гбіт/с для абонентів пасивної оптичної мережі (GPON) в усій країні.