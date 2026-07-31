SpaceX планує придбати частоти для запуску власного мобільного оператора

Космічна компанія SpaceX вивчає можливість придбати радіочастотний спектр в активних операторів зв’язку. Альтернативний варіант — участь у державному аукціоні з продажу частот. Мета одна — почати безпосередньо змагатися з американськими телеком-операторами AT&T, Verizon і T-Mobile, пише Semafor Business.

Компанію Ілона Маска цікавить передусім спектр, який добре працює в містах і густонаселених районах. Саме там наземні оператори мають найбільшу перевагу над супутниковим зв’язком.

- Реклама -

Про підготовку до виходу в класичний телекомсегмент свідчать й інші кроки SpaceX. За даними Wall Street Journal, президентка компанії Гвінн Шотвелл продемонструвала інвесторам ранній прототип пристрою для роботи зі штучним інтелектом (ШІ). Гаджет зовні схожий на смартфон. Пізніше Маск спростував інформацію про розробку власного ШІ-смартфона. Тоді ж Шотвелл заявила про зацікавленість SpaceX у створенні власних наземних мереж. Тож нинішні плани щодо частот виглядають продовженням цієї стратегії.

Основну ставку компанія робить на розвиток мобільного напряму Starlink. За оцінками аналітиків, у 2026 році він повинен досягти виторгу $15 млрд. Сама SpaceX ще під час презентації для інвесторів перед виходом на біржу оцінила потенційний обсяг цього ринку в $740 млрд. Водночас компанія працює над технологіями, що мають поліпшити покриття Starlink у лісистих районах та всередині будівель. Маск заявив, що розглядає гібридну супутниково-наземну мережу як спосіб розширити сервіс.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Вихід SpaceX на ринок частот означав би конкуренцію з гравцями, які роками інвестували у власну спектральну базу. Так, AT&T, Verizon і T-Mobile за останнє десятиліття витратили $110 млрд, щоб отримати контроль над більшою частиною низькочастотного спектра в США. Восени 2025 року Маска запитали, чи готова SpaceX купити наявного оператора зв’язку. Той відповів, що не виключає такого сценарію, хоча подібна угода обійшлася б у сотні мільярдів доларів.

Джерела Semafor звертають увагу, що плани SpaceX поки залишаються мінливими й компанія може від них відмовитися. Створення власної мережі вимагає значних і стабільних капіталовкладень — як у вежі, так і в частотний спектр. Це відволікає фінансування від інших напрямів бізнесу, зокрема від розробок у сфері ШІ.

Ринок частот у США очікує на новий великий аукціон уже в липні 2027 року. Федеральна комісія з питань зв’язку США (FCC) готує до продажу спектр верхнього C-діапазону (3,98–4,2 ГГц). Ці частоти застосовують і в супутникових, і в наземних системах. Якщо SpaceX візьме участь у цих торгах, традиційним операторам, найімовірніше, доведеться ще активніше залучати позикові кошти. Сама ж компанія Маска може профінансувати участь через випуск нових акцій. Один із варіантів — структурувати угоду за прикладом купівлі стартапу Cursor у червні 2026 року за $60 млрд, коли SpaceX повністю розрахувалася власними акціями.

Подібний спосіб фінансування SpaceX уже використовувала. У вересні 2025 року компанія EchoStar продала SpaceX ліцензії на частотні діапазони AWS-4 та H-блок обсягом 50 МГц за $17 млрд. Половину цієї суми компанія Маска сплатила власними акціями.