Розробники 6G хочуть навчити мережу бачити людей крізь стіни

Мережі мобільного зв’язку шостого покоління (6G) можуть навчитися не лише передавати дані. Вони також зможуть фіксувати об’єкти крізь стіни та відстежувати життєві показники людини. Про це повідомляє GizChina.

На відміну від попередніх стандартів зв’язку, орієнтованих виключно на передачу даних, у стандарті 6G розглядають інтеграцію функцій радіолокаційного зондування. Відтак нове покоління мереж може поєднати функції каналу зв’язку та сенсора.

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Експериментальні розробки показують, що радіосигнали 6G потенційно здатні фіксувати наявність об’єктів за фізичними перешкодами, зокрема стінами. За технічними описами, система може не лише визначати місцеперебування людини, а й фіксувати мікрорухи. Йдеться, наприклад, про рух грудної клітки під час дихання та серцевий ритм. При цьому камери чи контактні датчики не потрібні.

Схожі можливості раніше демонстрували на експериментальних установках на основі Wi-Fi. Одним із прикладів такого підходу є розробка дослідників Римського університету ла Сап’єнца (Sapienza University of Rome) — науковці створили систему WhoFi, яка розпізнає та повторно ідентифікує людей за унікальним викривленням сигналу Wi-Fi, яке створює тіло людини. На відкритому наборі даних NTU-Fi точність розпізнавання сягає 95,5 відсотка.

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Розробники 6G, однак, прагнуть досягти значно більшої точності та радіуса дії. Нова технологія розрахована на одночасну обробку сигналів із багатьох пристроїв, що теоретично перетворює мережу на гібридну систему комунікації та сенсорики.

У сфері охорони здоров’я така функція могла б дозволити дистанційно стежити за станом пацієнтів без встановлення додаткових датчиків. Для рятувальних служб вона могла б полегшити пошук людей під завалами після стихійних лих. У «розумних будинках» та офісних рішеннях технологію розглядають як інструмент для відстеження переміщень і фіксації падінь. Вона також може підвищити рівень автоматизації без відеоспостереження.

Наразі проєкт перебуває на етапі активних досліджень. Перш ніж 6G стане доступним у широкому вжитку, розробникам потрібно розв’язати кілька питань. Серед них — точність вимірювань у різних умовах, надійність роботи та захист персональних даних.