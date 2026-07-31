На Netflix подали позов на $105 млн за крадіжку фільму з Ніколасом Кейджем

На Netflix подали позов на 105 млн доларів через крадіжку жорсткого диска з копією фільму за участю Ніколаса Кейджа. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Позов подали сценарист і продюсер Саймон Афрам та його компанія Op-Fortitude. Йдеться про фільм «Fortitude» — шпигунський трилер про Другу світову війну, який ще не вийшов у прокат. Дія стрічки розгортається в Лондоні й розповідає про британських розвідників, які змінюють хід війни. У головних ролях знялися Кейдж, Метью Гуд, Майкл Шин і Бен Кінгслі. Режисером стрічки виступив Саймон Вест, відомий за фільмами «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» та «Дочка генерала». До проєкту також був причетний Мартін Скорсезе, однак він вийшов з нього через судовий позов.

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Жорсткі диски з копією фільму зникли з офісу Netflix у Лос-Анджелесі в червні 2026 року. Копія зберігалася в незашифрованому вигляді. Саме це й дало підставу для звинувачень компанії в неналежному захисті контенту.

Ситуацію ускладнює те, як диск узагалі опинився в Netflix. Компанія отримала цифрову копію фільму в червні після того, як виявила зацікавленість у його рекламуванні. Файл надіслали для внутрішнього перегляду. Продюсери стрічки при цьому дали чітку вказівку видалити файли одразу після перегляду.

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У Netflix заперечують відповідальність за можливі фінансові втрати. «Netflix спростовує будь-які твердження про те, що компанія несе ризик втрати коштів через фільм, випущений без належних заходів захисту, що відповідають галузевим стандартам. Хоча ми не володіємо правами на фільм “Fortitude”, ми серйозно ставимося до безпеки контенту й вжили додаткових заходів для підтримки режисера та його команди. Це включає проведення ретельного розслідування та пропозицію відстежувати відомі піратські сайти на предмет несанкціонованого поширення чи продажу», — заявили представники компанії.

Керівник відділу придбання фільмів Netflix Шон Берні назвав крадіжку першим подібним випадком в історії компанії. «Ми працюємо над цим разом із нашими службами безпеки, але безрезультатно. Наші групи з боротьби з піратством перебувають у стані підвищеної готовності через витік даних і стежитимуть за ситуацією», — заявив він.

Творці фільму також звинувачують Netflix у мовчанні щодо того, чи подавала компанія заяву в поліцію. Крім того, йому закидають відмову залучити поліцію Лос-Анджелеса вже після подання позову. За словами позивачів, під загрозою опинилися й майбутні продажі стрічки. Міжнародний прокат і кампанія з отримання нагород наразі призупинені.

Про масштаб можливих втрат ідеться і в самому тексті позову, з яким ознайомилося видання Page Six. «Збиток, заподіяний позивачам, є величезним. Через неналежне поводження з фільмом та подальше зневажливе ставлення Netflix поставив під загрозу інвестиції позивачів у розмірі понад 45 млн доларів та значну цінність самого фільму. Netflix також позбавив фільм, його акторів і творців можливості вивести свою роботу на ринок і отримати визнання, яке, ймовірно, принесла б належним чином організована світова прем’єра», — йдеться в позові.

Це не перша судова суперечка, у яку цього року потрапляє Netflix. Раніше генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звинуватив стримінговий сервіс у незаконному зборі персональних даних користувачів, зокрема дітей. Також йшлося про використання механік, що формують залежність від перегляду контенту.