«Київстар» втратив 600 тисяч абонентів, але наростив прибуток на третину

Kyivstar Group Ltd. сьогодні оприлюднила фінансові та операційні результати за другий квартал і перше півріччя 2026 року. На тлі стабільного зростання бізнесу холдинг одразу підвищив прогноз доходу та показника EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації) на весь 2026 рік.

Kyivstar Group Ltd. — материнська компанія ПрАТ «Київстар», найбільшого оператора мобільного зв’язку України, і частина міжнародної групи телекомунікаційних компаній VEON. У серпні 2025 року компанія першою серед українських бізнесів вийшла на американську фондову біржу Nasdaq. А в липні 2026 року вона відкрила офіс у нью-йоркському Рокфеллер-центрі для роботи з інвесторами та партнерами.

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Попри зростання фінансових показників, загальна абонентська база оператора скоротилася. У другому кварталі 2026 року кількість абонентів «Київстар» зменшилася на 2,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У абсолютних цифрах це означає втрату 600 тисяч абонентів — з 22,4 млн до 21,8 млн. Натомість ті клієнти, що лишилися з оператором, почали користуватися його послугами активніше й приносити більше доходу.

За підсумками першого півріччя 2026 року чистий прибуток «Київстар» зріс на 36,1% рік до року (р/р), до 7,102 млрд грн. Дохід компанії за цей період збільшився на 29,1%, до 28,96 млрд грн. Показник EBITDA зріс на 24,5%, до 15,78 млрд грн.

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У розрізі другого кварталу зростання виявилося ще стрімкішим. Загальний дохід компанії зріс на 19,3% р/р, до 339 млн дол. США (14,9 млрд грн, +27,0%). Показник EBITDA збільшився на 13,7% р/р, до 188 млн дол. США (8,3 млрд грн, +21,1%). Рентабельність за EBITDA склала 55,4%. Чистий прибуток за квартал становив 77 млн дол. США, а прибуток на акцію (EPS) — 0,33 дол. США. Обидва показники враховують негрошовий збиток у розмірі 21,2 млн дол. США, пов’язаний зі зміною справедливої вартості непогашених варрантів.

Окремо компанія виділяє цифровий виторг — дохід від сервісів поза класичним телекомом, зокрема таксі, доставлення, стрімінгу та медичних платформ. У другому кварталі вона зросла на 83,0% р/р, до 73,7 млн дол. США (3,3 млрд грн, +94,7%). Це вже 21,7% загального доходу компанії.

Вільний грошовий потік для акціонерів після сплати оренди та ліцензій зріс на 32,2% р/р. За квартал він досяг 104 млн дол. США, а за перше півріччя — 191 млн дол. США. Капітальні інвестиції без урахування ліцензій склали 59 млн дол. США. Інтенсивність capex — частка капітальних видатків у доході. У другому кварталі вона становила 17,3%, а за останні 12 місяців — 26,6%. Це на 3,3 відсоткового пункту (в.п.) менше, ніж 29,9% у першому кварталі 2026 року. Станом на 30 червня 2026 року грошові кошти, їх еквіваленти та депозити становили 364 млн дол. США (16,4 млрд грн).

На основі цих результатів «Київстар» оновив прогноз на 2026 рік. Компанія тепер очікує зростання доходу в доларах на рівні 14–16% замість попередніх 11–14%, а EBITDA — на 9–12% замість 7–10%. У гривні прогноз зростання доходу підвищено до 21–23%, а EBITDA — до 17–19%. Прогноз щодо інтенсивності capex залишився незмінним — 21–24%, за умови середнього курсу 44,5 грн за долар США.

«Київстар продовжує демонструвати стійке та прибуткове зростання, тому ми знову підвищуємо наш прогноз на 2026 рік. Основний телеком-бізнес залишається надійною основою наших результатів, тоді як цифрова екосистема продовжує активно розвиватися. Ці два напрями дедалі більше посилюють один одного», — зазначив генеральний директор Kyivstar Group Олександр Комаров. За його словами, клієнти, які користуються кількома сервісами компанії одночасно, приносять більше доходу. Вони довше залишаються з оператором і сприяють зростанню грошових потоків. «Цифрові бізнеси вже забезпечують понад п’яту частину нашого доходу — на сім відсоткових пунктів більше, ніж рік тому», — додав він.

У другому кварталі доходи від телеком-послуг та інфраструктури зросли на 8,8% р/р. Вони досягли 265 млн дол. США (11,7 млрд грн, +15,8%). Зростання забезпечили вищий мобільний ARPU (середній дохід з одного абонента) та більше споживання мобільного інтернету. Також вплинули розширення абонентської бази фіксованого широкосмугового доступу і консолідація активів у сфері відновлюваної енергетики. Мобільний ARPU зріс на 11,2% р/р, до 3,9 дол. США (172,7 грн, +18,3%).

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Попри скорочення загальної абонентської бази, кількість користувачів кількох послуг одночасно (multiplay) зросла на 23,6% р/р, до 8,1 млн. Це 39,9% активної абонентської бази за останній місяць. Доходи від multiplay-сервісів збільшилися на 47,4% р/р, до 139 млн дол. США (6,2 млрд грн, +56,9%). Вони сформували 41,1% загального доходу компанії.

Серед цифрових сервісів компанії найбільший виторг демонструє сервіс таксі Uklon. У другому кварталі він отримав 32,8 млн дол. США доходу — на 50,8% більше, ніж роком раніше. Його EBITDA зросла на 35,5% р/р, до 12,5 млн дол. США. За квартал платформа забезпечила 43 млн поїздок і 1,4 млн доставлень.

«Київстар» консолідує у своїй звітності сервіс пошуку та бронювання ліків Tabletki з лютого 2026 року. За квартал платформа забезпечила валовий обсяг товарообігу (GMV) у розмірі 376 млн дол. США (16,6 млрд грн) за 44,9 млн замовлень. Дохід сервісу становив 7,8 млн дол. США. Доходи стрімінгового сервісу Kyivstar TV зросли більш ніж у п’ять разів р/р, до 13,9 млн дол. США (614 млн грн). Кількість користувачів збільшилася на 4,4% квартал до кварталу (кв/кв), до 3,6 млн. Кількість платних користувачів медичної платформи Helsi перевищила 109 тис. — проти 57 тис. наприкінці 2025 року.

Серед інших подій кварталу — розширення технології Starlink Direct-to-Cell, якою вже користуються понад 6 млн абонентів «Київстар». Окрім обміну повідомленнями, сервіс тепер підтримує передавання даних у низці застосунків. Серед них — Google Maps, Viber і WhatsApp, доступні в місцях без наземного покриття мережі.

Компанія також придбала шість сонячних електростанцій у Львівській області загальною потужністю 105 МВт за 80,8 млн дол. США. Ця угода майже вдев’ятеро збільшила портфель відновлюваної генерації компанії. Він дозволить покривати близько 30% прогнозованих потреб в електроенергії й зміцнить енергетичну стійкість бізнесу.

Uklon продовжив розвивати стратегію мультимодальної мобільності. Сервіс запустив платформу електронної комерції Uklon Store. Також уклав угоду про придбання оператора електросамокатів E-wings, який працює в 11 містах України. Крім того, Uklon розширив сервіс бронювання автобусних квитків Uklon Travel. Uklon також провів перше в Україні тестування автономних транспортних засобів у реальних умовах.

Паралельно «Київстар» розвиває власну велику мовну модель (LLM) під назвою Сяйво. Її версія на 4 млрд параметрів перейшла до бета-тестування й посіла перше місце серед компактних українських моделей у національному рейтингу. Компанія також підписала меморандум про взаєморозуміння з Міністерством економіки України щодо створення дата-центру, готового до роботи з технологіями штучного інтелекту.

Ще один меморандум «Київстар» підписав з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Сторони опрацьовуватимуть механізм, який дозволить українським інвесторам купувати акції Kyivstar Group, що торгуються на Nasdaq, через звичні брокерські канали. Ініціатива відповідає стратегічній меті «Київстар» та материнської компанії VEON. Мета — дати українцям можливість інвестувати в Kyivstar Group на внутрішньому ринку та брати участь у її подальшому зростанні.