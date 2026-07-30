У США запатентували орбітальні модульні дата-центри з пасивним охолодженням

Компанія Sophia Space разом із Каліфорнійським технологічним інститутом (Caltech) отримала патент на архітектуру масштабованих модульних центрів обробки даних для роботи на орбіті. Патентне відомство США видало документ 14 липня. Він охоплює обчислювальні й накопичувальні модулі, що працюють на сонячній енергії.

Головна особливість розробки — пасивне охолодження. Воно дає змогу відмовитися від помп, трубопроводів та інших традиційних рідинних систем відведення тепла, які зазвичай ускладнюють конструкцію космічних апаратів.

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Замість єдиної системи охолодження супутника автори патенту пропонують незалежні модулі TILE (Thermal Integrated LEO Edge, «тепловий інтегрований модуль для низької навколоземної орбіти»). Кожен такий модуль оснащений чотирма процесорами й отримує живлення від сонячних елементів на освітленій стороні. Тепло ж він відводить через протилежну поверхню, випромінюючи його безпосередньо в холодний вакуум космосу.

Модулі з’єднуються між собою оптоволоконними лініями передавання даних, без спільних ліній живлення чи теплообміну. Розробники вважають, що саме така незалежність окремих блоків спрощує масштабування орбітальних обчислювальних систем. Відтак нові модулі можна додавати, не перебудовуючи всю архітектуру.

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Технологія виросла з проєкту Space-based Solar Power Project, у межах якого Caltech досліджував методи збору сонячної енергії в космосі. Засновник Sophia Space Леон Алкалай (Leon Alkalai) зазначив, що ідея орбітальних дата-центрів набула нового значення. Причина — різке зростання попиту на обчислювальні потужності для систем штучного інтелекту. За його словами, розміщення обчислень у космосі дає змогу використовувати практично необмежену сонячну енергію та уникати обмежень наземних електромереж. Головним же інженерним викликом, вважає засновник, залишається ефективне охолодження обладнання.

Перше випробування TILE на орбіті Sophia Space планує провести у 2027 році на супутниковій платформі Apex Nova. Продаж модулів компанія розраховує розпочати роком пізніше, у 2028-му, а випробування повноцінного угруповання з чотирьох-шести апаратів заплановане на 2029–2030 роки.

Sophia Space заснував у 2023 році колишній технічний керівник Лабораторії реактивного руху NASA (JPL). Відтоді компанія залучила $22 млн інвестицій. Caltech, зі свого боку, продовжить із Sophia Space спільні дослідження легких розгортальних конструкцій та систем терморегулювання для майбутніх орбітальних дата-центрів.