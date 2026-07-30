SpaceX хоче завадити Eutelsat запустити понад 500 супутників

SpaceX подала до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) скаргу на дискримінацію американських операторів. Компанія просить регулятора врахувати політику європейської влади під час розгляду заявки Eutelsat на розгортання групи з 528 супутників. Про це пише PCMag.

Конфлікт розпочався з рішення Європейського Союзу (ЄС) виділяти частотний діапазон супутникового зв’язку насамперед європейським компаніям. У травні Європейська комісія затвердила норму, за якою щонайменше дві третини мобільного супутникового діапазону 2 ГГц отримають місцеві оператори. SpaceX вже попереджала, що таке рішення може погіршити якість прямого зв’язку Starlink зі смартфонами. Тепер компанія Ілона Маска пішла далі й звернулася до FCC з формальною скаргою.

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У документі SpaceX прямо називає Eutelsat — європейського оператора, який забезпечує широкосмуговий доступ переважно державним відомствам і бізнесу. Наразі ця компанія подала до FCC заявку на розгортання нової групи з 528 супутників, яка обслуговуватиме абонентів, зокрема у США. Саме цю заявку SpaceX і намагається поставити під сумнів.

У листі йдеться, що країни походження таких операторів входять до кола адміністрацій, які проводять дискримінаційну політику щодо американських компаній. Це шкодить навіть власним громадянам цих країн. Відтак, на думку SpaceX, FCC має розглядати подібні заявки на доступ до ринку з огляду на майбутнє питання взаємності. Умови доступу, наполягає компанія, слід застосовувати однаково для всіх гравців.

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Eutelsat вирішила відреагувати заздалегідь, ще до можливих санкцій регулятора. У своєму зверненні до FCC компанія заявила, що не підтримує дискримінацію іноземних операторів за ознакою країни походження. Натомість, наголосила Eutelsat, вона виступає за юрисдикції, які сприяють розвитку справедливих, прозорих і відкритих ринків. При цьому компанія назвала США одним із ключових ринків для себе, оскільки обслуговує, зокрема, американський уряд. Eutelsat додала, що продовжує інвестувати значні кошти в супутники та наземну інфраструктуру для американських клієнтів, і водночас очікує на подальше розширення спектра послуг у США в міру розгортання нових мереж.