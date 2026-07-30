Легендарний плеєр Winamp спільно з Deezer запустить сервіс музичної підписки

Легендарний бренд музичних плеєрів Winamp, що зародився ще на межі 1990-х і 2000-х, повертається на ринок цифрової музики. Компанія оголосила про партнерство з французьким музичним сервісом Deezer. Той забезпечить технологічну основу для нового преміального стрімінгового сервісу Winamp за передплатою.

Відповідно до умов угоди, Winamp використовуватиме технологію Deezer за моделлю white-label і отримає доступ до глобального каталогу ліцензованої музики. При цьому бренд Winamp збереже власну самобутність та фірмовий користувацький досвід — ідеться про технологічну інфраструктуру, а не про заміну бренду.

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Запуск оновленого застосунку під назвою Winamp Player запланований на 2027 рік. У компанії заявляють, що продукт покликаний переосмислити концепцію музичного плеєра в епоху стрімінгу. Йдеться про рішення, яке об’єднає преміальний стрімінговий сервіс із локальними музичними бібліотеками користувачів у єдиному застосунку. Серед додаткових джерел аудіо — інтернет-радіостанції, подкасти та хмарні колекції.

За словами представників Winamp, новий сервіс за передплатою запропонує принципово інший досвід порівняно з традиційними цифровими стрімінговими платформами. Наразі компанія не розкриває деталей щодо конкретних функцій, однак наголошує на персоналізації. Зокрема йдеться про настроюваний інтерфейс, соціальні можливості та нові інструменти для пошуку, організації й прослуховування музики.

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Ринок музичного стрімінгу вже поділений між великими гравцями, серед яких Spotify, Apple Music та YouTube Music. Тож поява ще одного платного сервісу може здатися ризикованим кроком. Утім, у компанії наводять аргумент на користь власної стратегії. Безплатною настільною версією плеєра наразі активно користуються понад 40 млн людей, а отже, потенційна аудиторія для нового продукту вже існує.

Анонс партнерства також вписується у ширший тренд повернення інтересу до техніки минулих десятиліть. Користувачі дедалі частіше звертаються до ностальгічних форматів прослуховування музики. Попит зростає на касети, окремі MP3-плеєри та навіть класичні моделі iPod.

Історія Winamp почалася 1997 року, коли колишні студенти університету Юти Джастін Франкель і Дмитро Болдирєв розробили та запустили плеєр. Наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років Winamp став одним із найпопулярніших інструментів для відтворення файлів формату MP3 на комп’ютерах. Однак 2013 року американська корпорація AOL ухвалила рішення закрити медіаплеєр, який на той момент уже втратив значну частину колишньої популярності.

Проте на цьому історія бренду не завершилася — через десять років його вдалося реанімувати. Нагадаємо, у березні 2023 року компанія Llama Group, що раніше називалася Radionomy Group, анонсувала перезапуск Winamp як стримінгового сервісу з підпискою для музикантів. Тоді сервіс став доступним для музикантів із 15 березня 2023 року, а для всіх користувачів — місяцем пізніше, з 15 квітня.