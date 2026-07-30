Китайський стартап залучив $14,8 млн на угруповання супутників для стеження за навколоземною орбітою

Пекінська компанія Xingchen Daohe (Stars Harmony) залучила близько 100 млн юанів ($14,8 млн) на розробку супутникового угруповання Guanlan. Систему створюють для безперервного спостереження за об’єктами на навколоземній орбіті, повідомляє SpaceNews.

Кошти компанія спрямує на розробку супутників, розгортання угруповання та розширення команди. За словами Xingchen Daohe, Guanlan використовуватимуть для запобігання зіткненням супутників, оптимізації орбіт та управління космічним рухом. Систему створюють в інтересах як цивільних, так і військових операторів.

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Ця інвестиція вписується у ширшу тенденцію — китайський комерційний сектор космічної ситуаційної обізнаності (SSA) стрімко зростає. Так, у 2025–2026 роках одразу кілька компаній оголосили про власні угруповання для стеження за орбітальним простором. Зокрема, Geovis Insighter Technology планує розгорнути мережу зі 156 супутників, а Kaiyun United — зі 108 апаратів. Своєю чергою Qingbo Kongtian розробляє програмне забезпечення для каталогізації космічного сміття та запобігання зіткненням. Компанія Aotian Technology вже випередила конкурентів на практиці. 24 липня вона вивела на орбіту супутник Gande-1 — перший у Китаї комерційний апарат, спеціально призначений для моніторингу космічного сміття.

Розвиток цього напряму узгоджується з державною стратегією Китаю. За даними дослідження Інституту аерокосмічних досліджень Китаю (CASI), Пекін має намір до 2028 року відмовитися від поширеного формату орбітальних даних TLE (Two-Line Element) і перейти на власний. Такий крок має зменшити залежність китайської космічної галузі від американських джерел інформації про супутники.

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При цьому космічна ситуаційна обізнаність — не єдиний пріоритет китайської космічної програми на найближчі роки. Цей напрям увійшов до 15-го п’ятирічного плану Китаю на 2026–2030 роки як один із ключових елементів розвитку комерційної космічної галузі. Серед інших пріоритетів плану — космічні обчислення, багаторазові ракети-носії та технології групового польоту супутників.