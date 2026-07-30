Kyivstar Group Ltd, материнська структура ПрАТ «Київстар» і частина групи VEON, оголосила про відкриття власного офісу в Нью-Йорку. Він розташований у Рокфеллер-центрі за адресою 1270 Avenue of the Americas.

Новий офіс не виконуватиме комерційних, контрактних чи операційних функцій. Натомість він відповідатиме за взаємодію з інвесторами та корпоративні комунікації компанії. Так Kyivstar Group посилює присутність у США. Компанія отримує майданчик для прямого діалогу з американською інвестиційною спільнотою та галузевими партнерами. Водночас це розширює можливості для представлення українського бізнесу і його інвестиційного потенціалу на міжнародному рівні.

- Реклама -

Цей крок продовжує міжнародний розвиток компанії, який розпочався в серпні 2025 року. Тоді Kyivstar Group першою серед українських компаній вийшла на біржу Nasdaq — саме з цього почався нинішній етап експансії.

«Відкриття нашого офісу в Нью-Йорку є важливою віхою на шляху міжнародного розвитку Kyivstar Group, — зазначив президент “Київстар” і Kyivstar Group Олександр Комаров. — Як компанія, чиї акції торгуються на Nasdaq, ми прагнемо розвивати міжнародну діяльність, залишаючись водночас міцно пов’язаними з Україною». За його словами, постійна присутність в одному з ключових фінансових центрів світу допоможе компанії зміцнювати відносини з інвесторами й міжнародними партнерами. Це дасть змогу розширювати співпрацю та доносити до світової бізнес-спільноти історію України як держави з інноваційним і довгостроковим потенціалом розвитку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Цього літа «Київстар» відзначає першу річницю лістингу на Nasdaq. За рік, що минув відтоді, компанія розширила портфель цифрових продуктів і реалізувала низку стратегічних ініціатив. Так, вона розвивала сервіси цифрової охорони здоров’я та платформу Uklon. Водночас компанія впроваджувала нові рішення у сфері зв’язку, серед яких Starlink Direct to Cell.

Символічно, що офіс відкрився за два дні до оголошення фінансових результатів Kyivstar Group за другий квартал 2026 року. Презентація цих результатів уперше відбудеться офлайн саме в Нью-Йорку. Крім того, новий офіс стане нью-йоркською базою для ініціативи «Invest In Ukraine NOW!». VEON і «Київстар» започаткували її в серпні 2025 року.