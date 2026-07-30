Google випустила генератор музики Lyria 3.5 з редагуванням фрагментів треку

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Lyria 3.5

29 липня Google представила нову версію своєї моделі штучного інтелекту (ШІ) для генерації музики — Lyria 3.5. Модель вже доступна на платформі Google Flow Music.

Порівняно з попередньою версією Lyria 3.5 створює насиченіші й складніші мелодійні структури, які звучать природніше. Крім того, модель краще розуміє задані підказки та музичну структуру композиції, відтак генерує тексти пісень вищої якості. Вокал, своєю чергою, став реалістичнішим — за словами Google, спів звучить емоційніше, а вимова слів чіткіша.

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Окрім якості звучання, розробники розширили інструменти творчого контролю. Так, користувачі отримали простіше керування темпом і тривалістю композицій, а також змогу окремо налаштовувати гучність і звучання вокалу, ударних, басу та інших інструментів.

Ключове нововведення — функція Selective Section Painting. Вона дає змогу редагувати окремі частини вже згенерованого треку, наприклад куплет чи приспів, без необхідності створювати композицію заново. Так само функція дозволяє перетворити коротку мелодійну заготовку на повноцінну пісню. Тривалість згенерованих треків становить від 30 секунд до 3 хвилин.

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Таким чином, Lyria 3.5 перетворює сервіс із генератора музики на повноцінний музичний редактор із точковим доопрацюванням окремих елементів композиції. Раніше незадоволений результат можна було лише перегенерувати повністю.

Спробувати нову модель можна вже сьогодні на сайті Google Flow Music. Компанія також опублікувала приклад пісні, створеної за допомогою Lyria 3.5:

Introducing Lyria 3.5 now available in Google Flow Music
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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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