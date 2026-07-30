FCC готує аукціон C-діапазону на 69,6 млрд доларів, найбільшу виплату отримає SES

Федеральна комісія з питань зв’язку США (FCC) оцінила майбутній аукціон верхнього C-діапазону в 40,8–69,6 млрд доларів. Про це пише SpaceNews.

Йдеться про смугу частот, якою зараз користуються супутникові оператори, а після аукціону вона перейде до операторів мобільного зв’язку. За звільнення спектра компанії отримають компенсації на загальну суму понад 6 млрд доларів. Найбільшу виплату отримає люксембурзька компанія SES — близько 5,6 млрд доларів. Умова одна — вкластися у визначені терміни, 2030 та 2031 роки. Французька Eutelsat матиме 504 млн доларів, а канадська Telesat — 189 млн доларів.

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Компенсації покривають лише частину витрат галузі. Операторам доведеться перенести чинні сервіси на решту 40 МГц верхнього C-діапазону або в інші смуги, зокрема в Ku-діапазон. За оцінкою FCC, ці роботи коштуватимуть 4–5 млрд доларів. При цьому переможці аукціону мають оплатити перенесення повністю, навіть якщо реальні витрати перевищать заявлену суму. До 5 листопада супутникові оператори мають подати регулятору плани звільнення частот.

SES вже раніше оцінювала власні витрати на звільнення 160 МГц спектра приблизно в 3,6 млрд доларів. До цієї суми входить резерв у 150 млн доларів. Компанія веде переговори щодо створення та запуску нових апаратів. Їх виготовлення, запуски, страхування й наземну інфраструктуру SES оцінює приблизно в 2,62 млрд доларів. Відтак компанія подала заявку на дозвіл експлуатувати сім нових супутників. До складу угруповання мають увійти п’ять гібридних апаратів Ku-діапазону з підтримкою C-діапазону на лінії передачі до супутника та два резервних апарати на орбіті.

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Eutelsat і Telesat поки що не визначилися, чи потрібно їм замовляти нові супутники для виконання зобов’язань зі звільнення спектра. Показовим є досвід попереднього перерозподілу C-діапазону після аукціону 2020 року, який приніс понад 80 млрд доларів. Тоді SES та придбана згодом компанія Intelsat замовили 13 геостаціонарних супутників. Eutelsat і Telesa, натомість, впоралися із зобов’язаннями без розширення угруповань.

Водночас FCC працює над іншою ініціативою щодо розподілу частот. Так, 6 серпня регулятор розгляне ініціативу, яка дозволить пристроям неліцензованого діапазону Part 15 — тим самим, що працюють на частотах Wi-Fi та Bluetooth — напряму обмінюватися даними із супутниками.