Eutelsat подала заявку на розгортання групи з 528 супутників Eutelsat Next

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Супутники Eutelsat
Фото: Eutelsat

Французький оператор Eutelsat подав до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) документи на розгортання нової низькоорбітальної групи. Вона отримала назву Eutelsat Next і нараховуватиме 528 супутників, пише Data Centre Dynamics.

Формально заявку оформили через дочірню структуру WorldVu Satellites Ltd., зареєстровану в американському штаті Вірджинія. Утім сама група розвиватиметься як французький проєкт під брендом Eutelsat.

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Нові апарати розмістять на круговій орбіті висотою 1220 кілометрів. Саме на такій висоті працює й чинна група супутників OneWeb, яка увійшла до складу Eutelsat після об’єднання компаній у 2023 році. Таким чином Eutelsat Next розширить, а не замінить наявну інфраструктуру оператора.

Головна мета проєкту — збільшити пропускну спроможність мережі та розширити зону покриття. Так само оператор прагне підвищити надійність зв’язку для корпоративних клієнтів, державних установ і операторів телекомунікацій.

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Згідно з технічною документацією, супутники передаватимуть дані одразу в кількох діапазонах. Так, для обміну інформацією між апаратами група використовуватиме Ku-діапазон, тоді як зв’язок із наземною інфраструктурою здійснюватиметься переважно в Ka-діапазоні.

Крім того, Eutelsat розглядає можливість застосування оптичних міжсупутникових ліній зв’язку. Лазерні канали дають змогу суттєво скоротити затримки передавання даних і підвищити стабільність мережі, особливо за великих обсягів трафіку.

Кожен супутник зможе формувати до 140 користувацьких променів у Ku-діапазоні. Відтак апарати оснастять сучасною бортовою системою цифрової обробки сигналу, яка забезпечить гнучкіший розподіл ресурсів залежно від навантаження.

За задумом Eutelsat, апарати розташують у 24 орбітальних площинах по 22 супутники в кожній. Така конфігурація дасть змогу забезпечити стабільне покриття території Землі між 60° північної та 60° південної широти. Саме в цій зоні проживає переважна більшість населення планети.

Наразі заявку розглядає FCC, а самі документи вже опубліковані у відкритій базі ICFS, де реєструють негеостаціонарні супутникові системи.

Запуск Eutelsat Next стане одним із наймасштабніших етапів розвитку компанії за останні роки. Після об’єднання з OneWeb оператор послідовно зміцнює позиції на ринку низькоорбітального супутникового зв’язку, де також працюють інші великі гравці.

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Якщо проєкт отримає всі необхідні дозволи та буде реалізований у заявленому обсязі, Eutelsat зможе суттєво збільшити пропускну спроможність своєї мережі. Оператор також розширить спектр послуг, які надає клієнтам.

Це особливо актуально на тлі зростання попиту на супутниковий інтернет і захищені канали передавання даних. Так само зростає потреба в сервісах для віддалених регіонів, морського транспорту, авіації та державних замовників.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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