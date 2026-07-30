Eutelsat і Польща підписали меморандум щодо участі в супутниковому проєкті IRIS²

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Підписання меморандуму по IRIS2

Польща та компанія Eutelsat підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у створенні IRIS² — європейської системи захищеного супутникового зв’язку. Документ уклали у Варшаві. Того самого дня Європейська комісія та Польща домовилися про збільшення польських інвестицій у програму.

Отже, нова угода одразу вирішує два завдання — нарощує фінансування проєкту та відкриває шлях до промислової й технологічної співпраці. Зокрема, сторони домовилися спільно працювати над низькоорбітальним сегментом угруповання IRIS², включно з його розгортанням і подальшим розвитком. Крім того, Eutelsat надасть польським космічним компаніям доступ до власної інфраструктури для випробувань і перевірки користувацьких терміналів IRIS².

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Водночас сторони готують ще одну, комерційну угоду. За нею ще до повноцінного запуску IRIS² Польща отримає до 2 Гбіт/с зарезервованої та пріоритетної пропускної здатності супутникової мережі OneWeb. Підписати документ планують до червня 2027 року. Таким чином наявна низькоорбітальна група супутників OneWeb дасть змогу забезпечити стабільний зв’язок із низькою затримкою. Це закриє перехідний період, поки нова європейська система ще не запрацювала.

IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) — флагманська програма Європейського Союзу (ЄС) зі створення власної захищеної супутникової інфраструктури зв’язку. За її створення та експлуатацію відповідає консорціум SpaceRISE, тоді як Eutelsat керує розгортанням і роботою низькоорбітального сегмента угруповання.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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