АМКУ оштрафував «Київстар» на 17,5 млн грн за оманливу рекламу про швидкість мобільного інтернету

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав на «Київстар» штраф у розмірі 17,5 млн грн. Причина — поширення неточних відомостей у рекламі про першість оператора за швидкістю мобільного інтернету. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

«За результатами розгляду справи щодо ПрАТ “Київстар” накладено штраф 17,5 млн гривень за поширення, внаслідок обраного способу викладення, неточних відомостей», — зазначив Кириленко. За його словами, оператор порушив статтю 15-1 закону «Про захист від недобросовісної конкуренції». Ця норма стосується поширення інформації, що вводить в оману.

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Претензії регулятора стосуються рекламного твердження «№ 1 швидкість мобільного інтернету». При цьому АМКУ звернув увагу не на сам факт першості, а на спосіб подання даних. Кириленко пояснив, що дані про джерело вимірювань, період їх проведення й отримані середні показники подали окремо від основного твердження. Такий спосіб викладення ускладнював одночасне сприйняття цих даних читачем. Саме через таке компонування реклама, на думку АМКУ, вводила споживачів в оману.

У «Київстарі» з висновками комітету не погодилися. Компанія заявила, що не поділяє попередньої позиції АМКУ щодо використання формулювання «№1 швидкість мобільного інтернету», і вважає її необґрунтованою. Оператор наголосив, що його комунікація відповідала вимогам чинного законодавства, а споживачі отримали всю інформацію, потрібну для належного розуміння рекламного повідомлення.

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«Використання результатів досліджень незалежної міжнародної компанії Ookla® для підтвердження маркетингових тверджень є загальноприйнятою практикою на світовому ринку електронних комунікацій. “Київстар” застосував саме такий підхід. Компанія належним чином розкрила інформацію про джерело даних, період дослідження та інші суттєві умови використання його результатів», — йдеться в коментарі компанії для агентства «Інтерфакс-Україна». Оператор додав, що скористається передбаченим законодавством правом на судове оскарження рішення про накладення штрафу.

Нагадаємо, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), оштрафувала оператора на 51 тис. грн за те, що компанія без згоди абонента переказала кошти з його основного рахунку на бонусний.