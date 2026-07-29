Демонтаж і заміна обладнання Huawei та інших китайських виробників у телекомунікаційних мережах ЄС коштуватимуть операторам €30–40 млрд. Про це пише South China Morning Post.

Таку оцінку 22 липня 2026 року оприлюднив GSMA Intelligence — дослідницький підрозділ галузевої асоціації GSMA. У доларах це $34–46 млрд. Звіт замовили сім груп європейських операторів, серед них Deutsche Telekom, Vodafone та Orange. Автори документа наголошують, що примусова заміна стала б одним із найпомітніших структурних втручань у європейський телеком за останні десятиліття.

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Найбільша частина витрат припадає на мобільні мережі — від €16 млрд до €22 млрд. Ідеться передусім про заміну базових станцій та іншого мережевого обладнання. Транспортні мережі, які передають трафік між майданчиками, потребують ще €9–12 млрд. Обладнання фіксованого широкосмугового доступу, зокрема техніка для оптичних мереж, додає до кошторису €5 млрд.

Загальна сума приблизно втричі перевищує розрахунки Європейської комісії (Єврокомісії). В аналізі впливу відомство оцінило витрати мобільних операторів у €3,4–4,3 млрд щороку протягом трирічного перехідного періоду. Разом це дає близько €10–13 млрд.

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Розбіжність пояснюють різними межами підрахунків. Єврокомісія врахувала лише мобільні мережі, тоді як дослідження GSMA охопило також фіксовану та транспортну інфраструктуру. Дослідники спиралися на внутрішні дані операторів, на яких припадає майже половина мобільних з’єднань у ЄС.

Брюссель тим часом готується зобов’язати операторів відмовитися від техніки постачальників із високим рівнем ризику, насамперед Huawei та ZTE. Зробити це доведеться протягом трьох років після набуття чинності оновленим Актом про кібербезпеку. Нову редакцію документа наразі розглядають законодавчі органи ЄС.

Окрім прямих витрат на заміну, GSMA прогнозує й побічні наслідки для ринку. За даними асоціації, Huawei тримає щонайменше чверть європейського ринку обладнання для мобільних мереж. Відхід китайських виробників посилив би позиції Ericsson і Nokia, проте звузив би вибір для операторів.

Слабша конкуренція, своєю чергою, має підняти ціни на саме обладнання. Так, за розрахунками GSMA, техніка для мобільних мереж може подорожчати на 24%. Якщо ж усі втрачені замовлення перейдуть до найбільшого постачальника, зростання сягне 42%. Обладнання для фіксованих мереж додасть у ціні до 19%, транспортне — близько 10%. З огляду на заплановані інвестиції 2027–2030 років це коштувало б операторам додаткових €8,5 млрд.

Висновки асоціації поділяють не всі. Директор аналітичного центру ECIPE Хосук Лі-Макіяма зауважив, що GSMA рахує валові витрати, а не додаткові. Критики вказують, що в підрахунках не відокремлено планові оновлення техніки, які оператори провели б і без нового регулювання.

Суперечки навколо цифр тривають не вперше. Ще 2019 року GSMA припускала, що заміна китайського обладнання в Європі обійдеться у €55 млрд. Консалтингова компанія Strand Consult тоді назвала значно меншу суму — близько $3,5 млрд.

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Розбіжності в оцінках — не єдина перешкода для Брюсселя. Наприкінці травня 2026 року Німеччина та Іспанія виступили проти намірів Єврокомісії зобов’язати країни-члени відмовитися від китайського обладнання у телекомунікаційній інфраструктурі.