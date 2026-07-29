Zain Bahrain першим у регіоні впровадив штучний інтелект у мережу 5G

26 липня 2026 року бахрейнський оператор Zain Bahrain впровадив технологію штучного інтелекту (ШІ) в активну радіомережу п’ятого покоління (5G). Це перший такий випадок серед операторів регіону.

Партнером проєкту стала компанія Ericsson, а розгортання вже дало вимірне зростання швидкості та операційної ефективності мережі. Основа оновлення — рішення Ericsson AI-native Scheduler for Link Adaptation, яке пройшло успішну перевірку на активній мережі Zain Bahrain.

- Реклама -

Технологія дає мережі змогу ухвалювати рішення в реальному часі залежно від змін трафіку та поведінки абонентів. Завдяки цьому зв’язок стає чутливішим до фактичного навантаження. Відтак система динамічно підлаштовує параметри радіоканалу під поточні умови — це скорочує затримки й підвищує пропускну здатність.

Для абонентів це означає плавнішу й надійнішу роботу сервісів, чутливих до затримок і обсягу даних. Йдеться, зокрема, про відеострімінг, онлайн-ігри, відеоконференції, соціальні мережі та хмарні застосунки.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Технічний директор Zain Bahrain Алі Іса Аль Яхам (Ali Isa Al Yaham) прокоментував запуск. За його словами, впровадження рішень на основі ШІ — це не просто нова технологія. Головне тут — дати абонентам відчутну користь через швидший, розумніший і стабільніший зв’язок. Це також узгоджується зі стратегічним курсом компанії на розвиток цифрової трансформації Бахрейну й підтримку економічної концепції Bahrain Economic Vision 2030. Крім того, йдеться про перетворення Zain Bahrain з традиційного оператора зв’язку на провідного постачальника технологічних рішень.

Проєкт водночас підтримує групову стратегію Zain «4WARD — Progress with Purpose». Вона спрямована на використання технологій для створення відчутного ефекту, розвитку цифрового досвіду користувачів і побудови більш зв’язаного майбутнього. Спираючись на результати цього запуску, Zain Bahrain активно вивчає й інші сценарії застосування ШІ в управлінні мережею та обслуговуванні абонентів. Це має допомогти компанії розвивати розумнішу телекомунікаційну екосистему, готову до майбутніх викликів.