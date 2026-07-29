WhatsApp запустив дзвінки у вебверсії та додав ще кілька нових функцій

WhatsApp представив підтримку аудіо- та відеодзвінків у вебверсії застосунку. Разом із нею з’явилися «Перемикання дзвінків», «Кімната очікування», QuickHD і поглинання шуму. Усі дзвінки з браузера захищені наскрізним шифруванням.

Раніше здійснювати чи приймати дзвінки у WhatsApp можна було лише через мобільний або десктопний застосунок. Нове оновлення закриває одну з найпомітніших прогалин вебверсії. Meta наголошує, що зміни розраховані передусім на людей, які працюють із чужих або обмежених пристроїв. Ідеться, зокрема, про студентів за спільними комп’ютерами чи офісних працівників, яким заборонено встановлювати стороннє програмне забезпечення.

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Головне нововведення — можливість дзвонити й приймати виклики прямо з браузера, без встановлення застосунку. У вебверсії з’явиться окрема вкладка «Дзвінки» з повною історією викликів і вибраними контактами. Під час розмови також буде доступна демонстрація екрана та реакції. При цьому дзвінки з браузера, як і раніше, захищені наскрізним шифруванням і не мають обмежень за тривалістю.

Функція «Перемикання дзвінків» дає змогу переносити активний груповий виклик з одного пристрою на інший, не завершуючи його. Наприклад, розпочатий у дорозі дзвінок на смартфоні чи планшеті користувач зможе продовжити вдома на комп’ютері. Працює це й у зворотному напрямку.

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За контроль над учасниками групових викликів відповідає «Кімната очікування». Організатор дзвінка вмикає опцію «Вимагати схвалення для приєднання» під час створення посилання на виклик. Відтоді нові учасники чекають у черзі, доки він сам не впустить їх у розмову.

Ще дві новинки стосуються якості самого зв’язку — QuickHD і поглинання шуму. QuickHD пришвидшує вихід відео на високу роздільність. Meta обіцяє чітку картинку вже в перші секунди дзвінка, хоча не уточнює, як технологія поводитиметься за слабкого інтернет-з’єднання. Поглинання шуму, своєю чергою, прибирає фоновий шум навколо співрозмовника, тож голос лишається чутним навіть у гучному середовищі. Керувати цією опцією можна прямо з налаштувань дзвінка, не заходячи до загальних налаштувань застосунку.

Meta впроваджує всі перелічені функції поступово, тож конкретна дата, коли вони стануть доступними всім користувачам, поки не називається.

Оновлення для вебверсії з’явилося менш ніж за місяць після ще однієї помітної зміни в застосунку. Наприкінці червня 2026 року WhatsApp дозволив користувачам бронювати унікальні імена у форматі @username, які поступово замінюють номер телефону в інтерфейсі застосунку. Номер телефону при цьому лишається обов’язковим для самої реєстрації акаунту.