Вчені змоделювали, що станеться зі світом у разі повного зникнення інтернету

Науковці розробили сценарій, за яким людство раптово втрачає доступ до інтернету. Дослідники описали, як саме такий збій крок за кроком переросте у глобальну кризу. Про це пише Futura Sciences.

Дослідники стверджують, що тривала відсутність мережі здатна за лічені дні паралізувати фінансову систему, енергетику, логістику та постачання товарів. У підсумку це може відкинути світову економіку до рівня часів Великої депресії.

- Реклама -

Перший удар на себе візьме фінансовий сектор. Банківські операції, робота традиційних і мобільних телефонних мереж, а також переважна більшість бізнес-процесів критично залежать від інтернет-протоколів. Тому збій одразу позначиться на економіці. Так, лише за першу добу компанії Facebook і Google, за оцінками дослідників, втратять близько 380 мільйонів доларів (понад 17 мільярдів гривень) рекламного доходу. Втім, головна загроза криється не в збитках окремих корпорацій. Без мережі почнуть руйнуватися цілі системи, які тримають на собі економіку.

Наступною під удар потрапить енергетика. Сучасні електромережі використовують інтернет для координації роботи станцій і підстанцій. Без цього зв’язку окремі локальні аварії ризикують перетворитися на масштабні відключення електроенергії. Втрата електропостачання, своєю чергою, зупинить роботу газопроводів, які так само залежать від цифрового керування.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Далі криза перекинеться на паливний сектор. Заправним станціям потрібна електрика для роботи помп. Без зв’язку вони також втрачають можливість контролювати рівень пального в баках, приймати цифрові платежі та замовляти нові партії постачання. Відтак зупинка постачання пального унеможливить рух вантажного транспорту.

Це, своєю чергою, вдарить по роздрібній торгівлі та складах. Без регулярного поповнення запасів магазини зіткнуться з дефіцитом продуктів. Біля розподільчих центрів можуть спалахнути заворушення — для їх стримування владі доведеться залучати військові підрозділи.

У найрозвинутіших країнах урядам вдасться частково відновити базові дротові мережі зв’язку та поступово стабілізувати ситуацію. Натомість у менш розвинутих регіонах наслідки виявляться значно тяжчими. Місцевим економікам доведеться вимушено переорієнтуватися на натуральне господарство. За оцінками дослідників, від голоду, холоду й соціальної нестабільності, спричинених зникненням інтернету, у найгіршому сценарії може постраждати до одного мільярда людей у всьому світі.

Наразі ж кількість користувачів мережі, навпаки, зростає. За останній рік до інтернету під’єдналося понад 240 мільйонів людей, і загальна аудиторія мережі досягла шести мільярдів — трьох чвертей населення планети. Попри це, поза цифровим світом і далі залишаються 2,2 мільярда людей.