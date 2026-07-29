Starlink отримав тимчасовий дозвіл на імпорт маршрутизаторів до США

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Starlink Router Mini

Федеральна комісія зв’язку США (FCC) надала Starlink, підрозділу SpaceX, тимчасовий виняток із заборони на імпорт Wi-Fi-маршрутизаторів іноземного виробництва. Пільговий режим діятиме до 1 лютого 2028 року, повідомляє PCMag.

Заборона, яку FCC ввела для запобігання вразливостям у мережевому обладнанні, зобов’язує виробників випускати нові моделі маршрутизаторів безпосередньо в США. На вже наявні на ринку пристрої вимога не поширюється. Тож моделі Starlink Router 3 і Router Mini, які виготовляють у В’єтнамі, під обмеження не підпадають.

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Отриманий Starlink виняток стосується саме нових продуктів. Без нього компанії довелося б локалізувати виробництво в США або отримувати окремий дозвіл регулятора на кожну модель. Судячи з усього, SpaceX готується випустити нове покоління Wi-Fi-маршрутизаторів. Перенесення виробничих ліній з Азії до США потребує часу, тому FCC і пішла назустріч. Подібні дозволи регулятор раніше видавав і іншим американським компаніям, зокрема Netgear та Amazon eero, які так само виробляють електроніку в азійському регіоні.

Про наближення оновлення продуктової лінійки Starlink опосередковано свідчать й інші кроки компанії. На початку липня 2026 року SpaceX розпочала постачання нового термінала Starlink V5 — компактнішої та енергоефективнішої антени. Водночас випущене того самого місяця оновлення прошивки натякає ще й на розробку портативної антени Starlink Mini 2.

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Виробничі потужності самої SpaceX тим часом зосереджені в Бастропі, штат Техас, де компанія здатна випускати понад 20 тис. антен Starlink щотижня. Проте маршрутизатори Router 3 і Router Mini збирають саме у В’єтнамі — ймовірно, задля оптимізації витрат.

Заборона на випуск роутерів за межами США покликана зміцнити національний виробничий сектор і створити нові робочі місця всередині країни. Водночас експерти застерігають, що подібні обмеження можуть уповільнити темпи інновацій у галузі та підштовхнути ціни на готову продукцію вгору.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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