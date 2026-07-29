На «Київстар ТБ» вийшов фільм «Хрещатик 48/2» про містичний Київ

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Фільм «Хрещатик 48/2»

Платформа кіно і телебачення «Київстар ТБ» представила ексклюзивну онлайн-прем’єру фільму «Хрещатик 48/2». Це українське сімейне фентезі, що поєднує образ сучасної столиці з міськими легендами та персонажами української міфології.

Стрічка розповідає про київського школяра, який рятує пораненого пса. Невдовзі хлопець дізнається, що врятована тварина — легендарний Хорт, воїн-характерник і захисник міста. Знайомство з ним відкриває доступ до прихованого світу — містичного Києва. Він існує поруч із сучасною столицею і живе за власними законами та таємницями.

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Разом із новими союзниками головний герой опиняється в центрі боротьби за майбутнє міста. Сюжет веде його крізь небезпечні пригоди та зустрічі з міфічними істотами. А відтак приводить до протистояння з впливовим ворогом, який прагне підкорити Київ і заволодіти його силою.

Автори адресують фільм передусім глядачам, які цінують сімейні пригодницькі історії та українське фентезі. Особливо близькими стрічка буде тим, хто любить сюжети, що по-новому переосмислюють знайомі легенди й міфи.

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Нагадаємо, влітку 2026 року «Київстар ТБ» випустить перший оригінальний повнометражний ігровий фільм «Готель „Соколине сяйво“», знятий FILM.UA Group. У компанії називають це розширенням напряму Originals — від серіалів до повнометражного кіно.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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