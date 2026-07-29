Казахстан виділив 22 млн доларів на створення супутника зв’язку KazSat-3R

Уряд Казахстану виділив 10,4 млрд тенге (близько 22 млн доларів) на створення космічної системи зв’язку KazSat-3R. Відповідну постанову підписав прем’єр-міністр країни Олжас Бектенов.

Кошти надійдуть з урядового резерву, а спрямують їх на виготовлення нового супутника зв’язку. Він має замінити наявний апарат KazSat-3, плановий термін експлуатації якого спливає 2029 року. Новий супутник, за розрахунками уряду, збереже безперервну роботу національної системи супутникового зв’язку.

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У пресслужбі казахстанського прем’єра розраховують, що проєкт забезпечить стабільну роботу супутникових мереж зв’язку та телерадіомовлення. Крім того, він має розширити доступ до інтернету в малонаселених і віддалених пунктах. Очікують там і вищого рівня інформаційної безпеки та зміцнення технологічного суверенітету Казахстану.

Ресурсами системи KazSat уже користуються найбільші оператори зв’язку країни й державні структури. На її базі надають послуги телерадіомовлення, передавання даних, мобільного зв’язку та доступу до інтернету. Загалом систему використовують 19 операторів зв’язку та понад 2 млн абонентів телемовлення.

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Відтак подальший розвиток космічної галузі країни у пресслужбі пов’язують не лише з KazSat-3R. Розширити її технологічні можливості мають також нові проєкти у сфері дистанційного зондування Землі.

Казахстан создаст новый спутник связи KazSat-3R

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Нагадаємо, у лютому 2026 року Міністерство штучного інтелекту та цифрового розвитку країни оголосило конкурс часткових грантів для операторів зв’язку. Переможці мають прокласти волоконно-оптичні лінії у 1 123 сільських населених пунктах, де досі немає локальної мережі доступу. Після завершення робіт жителі цих сіл матимуть інтернет зі швидкістю щонайменше 100 Мбіт/с.