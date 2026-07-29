FTTH Council Europe змінила назву на Fibre Council Europe

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Fibre Council Europe

Європейська галузева організація FTTH Council Europe оголосила про ребрендинг і змінила назву на Fibre Council Europe.

Причина зміни — розширення діяльності організації. Вона вже виходить за межі технології «оптоволокно до будинку» (FTTH) і охоплює ширшу оптоволоконну інфраструктуру цифрової економіки Європи. У Раді зазначили, що оптоволокно сьогодні лежить в основі не лише домашнього інтернету, а й фіксованих та мобільних мереж, а також центрів обробки даних (ЦОД) і цифрових сервісів загалом. При цьому фокус на прискоренні розгортання оптоволоконних мереж по всій Європі організація зберігає.

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Ребрендинг FTTH Council Europe

Ребрендинг супроводжує новий слоган «Powering Europe’s digital future» («Забезпечуємо цифрове майбутнє Європи») та оновлений візуальний стиль. За словами генерального директора організації Вінсента Гарньє, це радше еволюція, ніж розрив із попередньою діяльністю. «Усе, що наші члени та партнери цінують у Раді — наша адвокаційна діяльність, дослідження, спільнота — зберігається під новою назвою та в рамках розширеної сфери діяльності», — зазначив він.

Нову назву отримала й щорічна конференція організації — тепер вона називається Fibre Horizons. Захід, який вважають найбільшим галузевим зібранням фахівців оптоволоконної сфери в Європі, відбудеться в Мілані 17–18 березня 2027 року. Тематика конференції також розшириться — зокрема охопить центри обробки даних (ЦОД) і перехід операторів від гібридних мереж HFC до FTTH.

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Керівна структура, склад членів і поточна діяльність організації після ребрендингу не зміняться. Натомість перехід на новий бренд розтягнеться на кілька найближчих тижнів. Упродовж цього часу організація поступово виводитиме з обігу старі візуальні елементи та вебдомени.

FTTH Council Europe заснували понад два десятиліття тому для сприяння розгортанню оптоволоконних мереж по всій Європі. Відтоді вона стала однією з провідних галузевих організацій континенту у сфері адвокації та досліджень. Ребрендинг у Fibre Council Europe відображає зростання ролі оптоволокна як основи для підключення наступного покоління. Серед ключових напрямів — гігабітний широкосмуговий доступ, магістральні мережі 5G, навантаження штучного інтелекту (ШІ) та хмарна інфраструктура.

Серед членів організації є й український оператор. У травні 2026 року найбільший оператор фіксованого зв’язку України «Укртелеком» отримав статус повноправного члена Ради. Це стало для компанії ще одним кроком до глибшої інтеграції в європейську телекомунікаційну спільноту.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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