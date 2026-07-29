Fransat розпочинає поетапний перехід із HD на HEVC та Ultra HD

Французька супутникова платформа Fransat оголосила про початок технологічного оновлення мовлення. З 1 жовтня 2026 року оператор почне поступово виводити з експлуатації обладнання стандарту HD і переходити на ефективніший кодек HEVC (H.265) та формат Ultra HD (4K).

Міграція розрахована на кілька років — до 2030 року. HD-декодери, які вже є в абонентів, працюватимуть доти, доки не завершиться термін дії встановлених у них смарт-карт. Водночас після 1 жовтня 2026 року Fransat припинить випуск нових карт для заміни HD-карт. Відтак для збереження доступу до пакета каналів абонентам зрештою доведеться придбати приймальне обладнання стандарту Fransat UHD.

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Дещо простіше цей перехід пройде для власників телевізійних модулів Fransat CI+ 1.3. Їм не потрібно буде міняти саме обладнання — після завершення терміну дії поточної смарт-карти достатньо придбати нову, сумісну з наявним модулем.

У Fransat підкреслюють, що графік оновлення інфраструктури узгоджено з природним циклом заміни карток доступу, тож процес має пройти максимально плавно. Супутникові антени абонентів залишаться незмінними — переналаштовувати чи міняти їх не доведеться.

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Перехід на HEVC і UHD дасть Fransat змогу ефективніше використовувати супутникову місткість і помітно підвищити якість зображення для глядачів. Це рішення французького оператора також відображає загальносвітову тенденцію — супутникове мовлення поступово переходить на високоефективні стандарти кодування.

Подібний рух у бік Ultra HD відбувається й у наземному мовленні. Так, Іспанія готується перейти на цифрове ефірне телебачення в Ultra HD, і перший з двох етапів цього переходу розпочнеться вже восени 2026 року.