Фінська енергетична компанія Fingrid повідомила російським операторам зв’язку, що з 2027 року відмовиться обслуговувати опори ліній електропередач (ЛЕП). На них прокладено волоконно-оптичні лінії зв’язку (ВОЛЗ) до Росії. Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на джерела на телекомунікаційному ринку.

За словами співрозмовників видання, кабель планують обрізати, а опори — демонтувати. Причина рішення економічна — Фінляндія припинила закупівлю електроенергії з Росії ще у квітні 2022 року, і відтоді обслуговування опор перестало окупатися.

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У російській компанії «Россети» підтвердили обмежений режим експлуатації своєї ділянки ЛЕП напругою 400 кВ. Ідеться про лінію між підстанціями Виборзька та Юлліккяля / Кюмі, яка перебуває в такому статусі з 2022 року. Перетікання електроенергії нею не здійснюється. Натомість цю інфраструктуру задіюють для внутрішніх потреб енергосистеми країни. Оператори «великої четвірки» від коментарів відмовилися.

Ситуація навколо опор безпосередньо позначається і на телекомунікаційній галузі. Так, на ЛЕП припадає до 30% усіх ліній зв’язку між Росією та Фінляндією. Після 2022 року саме через фінський напрямок проходить приблизно 60–70% закордонного трафіку російських операторів. Тому демонтаж опор загрожує втратою частини магістральних каналів до Європи.

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За інформацією видання, російські оператори вже опрацьовують альтернативні маршрути передавання трафіку. Серед варіантів — транзит через Білорусь і країни Балтії, а також підводні кабельні системи Балтійського моря.

Передісторія конфлікту навколо енергетичних та інфраструктурних зв’язків двох країн тягнеться довше. Фінляндія відмовилася від закупівлі електроенергії в Росії 4 квітня 2022 року. У листопаді 2025 року уряд РФ, своєю чергою, розпорядився припинити дію статей 3 і 4 угоди між СРСР і Фінляндією про енергетичне використання ділянки річки Вуокса. Документ підписали в Гельсінкі ще 12 липня 1972 року, а стосується він гідроелектростанцій Іматра і Светогорськ.